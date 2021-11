Jan de Jong pakt Grapperhaus aan vanwege ‘uitspraak die goed scoort’

Zondag, 21 november 2021 om 14:53

Ferd Grapperhaus zei afgelopen week dat clubs die hun veiligheidssituatie niet op orde hebben bestraft moeten worden met puntenaftrek. Een ‘vrijblijvende uitspraak die goed scoort’, zo oordeelt Jan de Jong zondagochtend in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. Volgens de directeur van de Eredivisie CV gaat de demissionair minister van Justitie en Veiligheid hier namelijk niet over.

“Er is onafhankelijke tuchtrechtspraak in Nederland en die bepalen uiteindelijk de sanctie. In de brief aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag, staat geen woord over puntenaftrek”, zo wijst De Jong op de nieuwe maatregelen die voortkwamen uit gesprekken tussen afspraken tussen demissionair minister Grapperhaus, KNVB, clubdirecteuren, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie. In alle stadions moeten 'geavanceerde camera’s' komen die vandalen kunnen herkennen en er wordt een app in het leven geroepen waarmee hooligans die een stadionverbod en een meldplicht hebben, kunnen aantonen dat ze niet in de buurt van hun club zijn.

De KNVB ziet niets in eerder geopperde plannen van puntenaftrek voor clubs of het leeg laten van het vak van bezoekers van de uitspelende club, want 'het uitgangspunt is en blijft zo veel mogelijk dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden'. “Hij mag dat vinden, dat is zijn goed recht”, reageert De Jong op de uitspraken van Grapperhaus. “Maar hij heeft het niet richting de kamer gebracht, omdat de politiek daar niet over gaat. Het is een vrijblijvende uitspraak die goed scoort, waarvan hij denkt: ik zal even mijn stempel erop drukken. Maar gelukkig gaat het voetbal daar zelf over.”

“Nederland heeft één van de strengste voetbalwetten rondom vandalisme van Europa”, geeft De Jong te kennen. “Die wet is niet heel veel anders dan in Engeland. Ze hebben alleen geen agenten die de meldingsplicht kunnen controleren. Er is nu een brief naar de Tweede Kamer gegaan waarin staat dat de politie het niet meer hoeft te doen, maar dat het straks digitaal gaat.”

De Jong heeft tegelijkertijd geen goed woord over voor de fans die zaterdag binnendrongen bij de wedstrijden AZ - NEC en Heracles Almelo - Fortuna Sittard. “We hebben anderhalf jaar lang ongelooflijk hard ons best gedaan om weer in volle stadions te kunnen spelen. Vervolgens misdraag je je en nu doe je dit. Als je nou écht van je club houdt, maak je nu toch alleen maar dingen stuk? Wat zijn we nou aan het doen? Hier is toch geen verhaal voor? De enorme lafheid om met capuchons en mondkapjes rond te lopen. Als je dan zo stoer bent, laat dan je gezicht zien. Wat echt not done is onder supporters is dat je je eigen veld opgaat.”