Viertal van Bayern moet weer in quarantaine en mist komende twee duels

Zondag, 21 november 2021 om 14:21

Bayern München moet het de komende twee wedstrijden stellen zonder Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting en Michael Cuisance. Der Rekordmeister meldt dat het viertal in contact is geweest met iemand in de omgeving van de selectie die positief getest heeft op het coronavirus. Omdat Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, moeten zij de komende zeven dagen nu in quarantaine.

Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance verbleven de afgelopen week samen met Joshua Kimmich al in quarantaine, nadat zij in contact waren gekomen met een positief getest persoon. Het vijftal leek op tijd uit isolatie te komen om deel te nemen aan de wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen FC Augsburg (2-1 verlies), maar dat gold niet voor Kimmich. De middenvelder moest vrijdag wederom in quarantaine vanwege een positieve test in zijn omgeving. De overige vier spelers stonden wél op het wedstrijdformulier tegen Augsburg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kimmich is de enige van dit vijftal die openlijk heeft gezegd dat hij zich niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus. De andere vier Bayern-spelers hebben zich niet expliciet over vaccinatie uitgesproken. Duitse media meldden afgelopen week desondanks al dat Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance net als Kimmich door de 2G-verordening - waardoor alleen gevaccineerden en van corona genezen mensen nog in hotels en restaurants mogen komen - geen toegang hadden tot het Hotel Maximilian's in Augsburg, dat door de selectie was betrokken voor de uitwedstrijd van afgelopen vrijdag.

Waar Kimmich nu tijdig uit quarantaine is voor de volgende wedstrijd van Bayern, kan trainer Julian Nagelsmann dan geen beroep doen op Gnabry, Musiala, Choupo-Moting en Cuisance. Door de quarantaine moeten zij de wedstrijden tegen Dynamo Kiev (dinsdag, in de Champions League) en Arminia Bielefeld (zaterdag) aan zich voorbij laten gaan. BILD meldde eerder al dat Bayern van plan is om het salaris van het ongevaccineerde vijftal in te houden als zij in verplichte quarantaine zitten.