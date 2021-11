Feyenoord hakt knoop door over Bijlow; Schreuder gooit bij PEC opstelling om

Zondag, 21 november 2021 om 13:21 • Chris Meijer • Laatste update: 13:35

Justin Bijlow staat zondag tijdens het duel tussen Feyenoord en PEC Zwolle ‘gewoon’ onder de lat. De sluitpost liep tijdens de afgelopen interlandperiode een lichte blessure op bij Oranje, maar trainer Arne Slot toonde zich vrijdag tijdens de persconferentie al positief over diens inzetbaarheid. Daardoor treedt Feyenoord in dezelfde opstelling aan als tijdens het met 1-0 gewonnen duel met AZ.

Het betekent dat Alireza Jahanbakhsh andermaal genoegen moet nemen met een plek op de reservebank. Jens Toornstra is op papier de derde aanvaller naast Luis Sinisterra en Bryan Linssen, terwijl Fredrik Aursnes diens plek op het middenveld overneemt. Het voornaamste vraagteken in aanloop naar het treffen tussen Feyenoord en PEC was de inzetbaarheid van Bijlow, maar hij blijkt tijdig hersteld te zijn van de lichte blessure die hij bij Oranje opliep.

“De verwachting is dat hij zondag gaat redden, maar hij moet morgen nog wel die test doorkomen', zei Slot vrijdag al tijdens de persconferentie in aanloop naar de ontmoeting met PEC. Bijlow gaf bij Oranje zelf aan dat hij niet fit genoeg was voor de cruciale interland tegen Noorwegen (2-0 zege), waarin hij vervangen werd door Jasper Cillessen.

“Dat is knap, maar volgens mij is het ook wel vrij normaal dat je duidelijk aangeeft aan trainer, staf of in dit geval waarschijnlijk in eerste instantie de keeperstrainer, hoe je ervoor staat”, oordeelde Slot. “Ik begreep van hem dat hij het idee had dat hij niet honderd procent was. Over het algemeen kom je dan samen met de technische staf tot de beslissing. Op zich vind ik het normaal, in een groep die goed in elkaar zit, dat je gewoon open en eerlijk communiceert over hoe je je voelt.”

Bij PEC heeft Dick Schreuder zondag in De Kuip voor het eerst de leiding, nadat hij afgelopen week het roer overnam van de vertrokken Art Langeler. Schreuder kan geen beroep doen op de licht geblesseerde Bram van Polen, waardoor Mustafa Saymak de aanvoerdersband draagt en Rav van den Berg een basisplaats heeft. Van Polen zit wel op de reservebank. Ten opzichte van de laatste wedstrijd tegen SC Cambuur (1-2 nederlaag) verdwijnen Mark Pabai, Daishawn Redan en Gervane Kastaneer uit de basiself ten faveure van Yuta Nakayama, Luka Adzic en Slobodan Tedic.

Opstelling Feyenoord: Bijlow, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Kökçü, Aursnes, Til; Toornstra, Linssen en Sinisterra.

Opstelling PEC Zwolle: Lamprou; De Wit, Van den Berg, Kersten, Nakayama; Strieder, Paal, Saymak, Huiberts; Adzic en Tedic.