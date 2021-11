‘Ronaldo schuift verrassende kandidaat-opvolger voor Solskjaer naar voren’

Zondag, 21 november 2021 om 13:10 • Chris Meijer • Laatste update: 14:40

Als het aan Cristiano Ronaldo ligt, wordt Luis Enrique de nieuwe manager van Manchester United. Sky Sports meldt dat de Portugese aanvaller de huidige bondscoach van Spanje naar voren geschoven heeft als zijn gewenste opvolger van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United maakte eerder bekend dat er momenteel wordt gezocht naar een interim-manager, die tot het einde van het seizoen de taken van Solskjaer moet overnemen.

Dat Enrique de favoriete kandidaat is voor Ronaldo, is enigszins verrassend daar de twee niet eerder samenwerkten. De 51-jarige Spaanse oefenmeester had achtereenvolgens Barcelona B, AS Roma, Celta de Vigo en Barcelona onder zijn hoede, alvorens hij aan de slag ging als bondscoach van Spanje. Zijn contract bij de Spaanse voetbalbond loopt nog door tot na het WK van 2022 in Qatar, wat betekent dat hij nog tot december van het volgende kalenderjaar vastligt. "Is het al 1 april?", zo zou Enrique volgens La Sexta hebben gereageerd op het gerucht. Transfermarktexpert Fabrizio Romano voegt toe dat Enrique absoluut niet van plan is om de Spaanse nationale ploeg achter zich te laten.

Zinédine Zidane werd na de 4-1 nederlaag tegen Watford die Solskjaer de kop kostte het vaakst genoemd als de nieuwe manager van Manchester United. Hoewel de voormalig coach van Real Madrid naar verluidt graag aan de slag wil bij Manchester United, wilde hij liever niet middenin het seizoen instappen. Zidane plande afgelopen zomer na zijn vertrek bij Real een sabbatical van een jaar. Bovendien zou zijn vrouw Veronique het niet zien zitten om in Manchester te gaan wonen.

The Athletic noemde tevens de naam van Julen Lopetegui, sinds 2019 de trainer van Sevilla. Sky Sports voegt daar de namen van Erik ten Hag (Ajax), Brendan Rodgers (Leicester City) en Mauricio Pochettino (Paris Saint-Germain) aan toe. Volgens het persbericht dat Manchester United zondagochtend naar buiten bracht, krijgt Solskjaer tot het einde van het seizoen echter een tijdelijke opvolger.

Michael Carrick moet de periode overbruggen waarin er door Manchester United gezocht wordt naar een interim-manager, die tot het einde van het seizoen werkzaam moet zijn op Old Trafford. Carrick was al werkzaam bij Manchester United. Carrick, oud-middenvelder van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United, is sinds de zomer van 2018 als assistent actief op Old Trafford, aanvankelijk aan de zijde van José Mourinho en later naast Solskjaer.