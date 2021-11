Wout Weghorst ziet duidelijk verschil bij Wolfsburg na ontslag van Van Bommel

Zondag, 21 november 2021 om 12:28 • Chris Meijer • Laatste update: 12:46

VfL Wolfsburg heeft sinds het vertrek van Mark van Bommel de weg omhoog weer enigszins weten te vinden. Onder de nieuwe trainer Florian Kohfeldt werd er voorlopig nog niet verloren: drie overwinningen en een gelijkspel. Wout Weghorst denkt dat Kohfeldt beter bij Wolfsburg past dan Van Bommel, zo vertelt de spits in gesprek met BILD.

Lothar Matthäus schreef vorige maand in zijn column voor Sky Deutschland dat de slechte band met Weghorst het ontslag van Van Bommel inleidde. Weghorst had aanvankelijk een basisplaats onder Van Bommel, maar verloor die voor de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen 1.FC Union Berlin. Daarna ontbrak de spits vooralsnog wegens een coronabesmetting. “Het is best verrassend, gezien Van Bommel en Weghorst landgenoten zijn. Ze zouden een goede connectie moeten hebben en goed kunnen communiceren door de taal. Maar dat was overduidelijk niet het geval.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder Kohfeldt heeft Weghorst zijn basisplaats weer terug en zaterdag tekende hij in de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld (2-2) voor zijn eerste doelpunt sinds halverwege september. Weghorst erkent na afloop dat er met zijn vierde Bundesliga-treffer van het seizoen een last van zijn schouders viel. De 29-jarige spits werd door BILD tevens gevraagd naar het verschil bij Wolfsburg sinds de aanstelling van Kohfeldt als opvolger van Van Bommel, die zijn congé kreeg nadat er zeven wedstrijden op rij niet was gewonnen.

“Het is heel anders met de nieuwe trainer. Door de manier hoe hij is en over voetbal denkt. Ik denk dat we het als team heel goed doen, het past uitstekend bij elkaar”, geeft Weghorst te kennen. Wolfsburg versloeg sinds de aanstelling van Kohfeldt achtereenvolgens Bayer Leverkusen (0-2), Red Bull Salzburg (2-1) en FC Augsburg (1-0). Tegen Arminia Bielefeld werden er dit weekeinde voor het eerst punten verspeeld, waardoor nu de zesde plaats in de Bundesliga wordt bezet.

“Iedere trainer heeft zijn eigen kwaliteiten, zijn eigen gedachten en zijn eigen passie. Van Bommel en Wolfsburg pasten niet bij elkaar”, zegt Weghorst. De spits behoorde de afgelopen interlandperiode tot de selectie van Oranje, maar kwam in de wedstrijden tegen Montenegro (2-2) en Noorwegen (2-0 zege) niet aan spelen toe. “Ik mocht alleen twee keer warmlopen, maar het gaat altijd om wat het beste voor het team is. Van Gaal is duidelijk over wat hij van me verwacht en zegt dat ik er moet staan als hij me nodig heeft.”