Streep door interesse van Barcelona voor toptalent van ‘40 à 50 miljoen’

Zondag, 21 november 2021 om 11:21

De naam van Jérémy Doku werd afgelopen week door Mundo Deportivo in verband gebracht met Barcelona. Zijn vader David zegt in gesprek met Het Laatste Nieuws dat de Catalanen zich nog niet bij de entourage van de negentienjarige vleugelaanvaller van Stade Rennes gemeld hebben. Doku senior acht het onwaarschijnlijk dat Barcelona momenteel een gegadigde is voor zijn zoon, gezien de transferwaarde van veertig à vijftig miljoen euro.

“Dat lijkt me niet juist”, zo luidt de reactie van Doku senior op de geruchten over Barcelona. Doku zou samen met Ferran Torres (Manchester City) en Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg) op het verlanglijstje van Barcelona staan. “Ik denk niet dat Barcelona nu ook in de positie zit om grote transfersommen uit te geven. Er zijn wel vele andere clubs die Jérémy willen, al mag ik daarover niets zeggen.”

Doku maakte zaterdag in de wedstrijd tegen Montpellier (2-0 zege) zijn rentree, nadat hij sinds augustus buitenspel had gestaan met een hamstring- en knieblessure. De huidige nummer twee van de Ligue 1 nam de tienvoudig Belgisch international een jaar geleden voor 26 miljoen euro over van Anderlecht. Sindsdien speelde Doku 41 wedstrijden voor Stade Rennes, waarin hij goed was voor 2 doelpunten en 4 assists.

Stade Rennes heeft een goede onderhandelingspositie als geïnteresseerde clubs zich melden voor Doku, want zijn contract loopt voorlopig nog door tot medio 2025. “Hij kan zeggen: ‘Wait and see’. Ik denk niet dat hij al wil veranderen, maar in voetbal kan alles snel veranderen. Het hangt ervan af welk team geïnteresseerd is”, aldus Doku senior, die voorlopig een streep zet door de Barcelona-geruchten. “We hebben nog niks van Barcelona gehoord.”