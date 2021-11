Fans onderbreken Eredivisie-duels: ‘Ik zag een hoop Zorro’s en Batman’s’

Zondag, 21 november 2021 om 09:13 • Daniel Cabot Kerkdijk

De Eredivisie-wedstrijden AZ - NEC en Heracles Almelo - Fortuna Sittard werden zaterdag tijdelijk stilgelegd omdat fans het stadion betraden. Beide supportersgroepen staken daarbij vuurwerk af. Vanwege de oplopende coronacijfers wordt voor het eerst dit seizoen in lege stadions gespeeld en de supportersgroepen wilden daarover hun onvrede duidelijk maken. AZ gaat maandag of dinsdag met de veiligheidsdriehoek rond de tafel zitten om te bekijken hoe het te voorkomen is dat fans zich tijdens wedstrijden rond het stadion ophouden.

PSV-directeur Toon Gebrands wees bij het aankondigen van de maatregel reeds op mogelijke problemen die zich rond de stadions voor zouden kunnen doen. Bij AZ liepen enkele indringers zelfs even op het veld en bij Heracles werd vanuit een hoek vuurwerk richting het veld gegooid. Zowel in het AFAS Stadion in Alkmaar als op Erve Asito in Almelo gingen de supporters na enkele minuten weer weg en kon de wedstrijd worden hervat.

Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, ging naar de plek toe waar de fans waren binnengedrongen. “Hoe dat mogelijk is? Daar heb je de handigheid van een goede inbreker voor nodig”, vertelde hij aan De Telegraaf. Hij schat het aantal indringers op ongeveer tachtig. In het donker was dat moeilijk te zien. “Ik ben een hoop Zorro’s en Batman’s tegen gekomen”, doelde hij op de zwarte kleding van de fans en de maskers die ze droegen.

“Of dit om een gezamenlijke actie van de clubs vraagt? Met de landelijke overheid wordt er door de clubs al gesproken over het gedrag van de fans”, doelde hij op de vele problemen toen de duels nog wel voor publiek toegankelijk waren. In mei kwamen fans van Feyenoord De Kuip met vuurwerk binnen tijdens het duel met RKC Waalwijk en vrijdagavond was het onrustig bij wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Bij FC Den Bosch - TOP Oss en Telstar - ADO Den Haag kwamen boze fans het stadion in.

Ook met publiek op de tribunes was het de laatste weken onrustig in Nederlandse stadions. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) maakte vrijdag na overleg met de KNVB, directeuren van de clubs, burgemeesters, de politie en het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat mensen die zich misdragen rond wedstrijden voortaan harder worden aangepakt.