De kranten trekken conclusies na het eerste duel van Frenkie onder Xavi

Zondag, 21 november 2021 om 08:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:16

Frenkie de Jong is ook voor Xavi een belangrijke pilaar in het elftal van Barcelona, zo concluderen de kranten in Spanje na de 1-0 zege op stadsgenoot Espanyol. Enkele media maakten zaterdag melding van een naderend bod van Manchester City op de middenvelder van het financieel noodlijdende Barcelona, maar in Spanje gaat men er niet van uit dat Xavi zijn goedkeuring zal gaan verlenen in een dergelijke situatie. “De Jong lijkt direct te hebben begrepen hoe de handleiding van Xavi werkt”, zo stelt AS.

“Frenkie was spectaculair op de momenten dat de bal veroverd moest worden en krachtig wanneer de linies van Espanyol doorbroken moesten worden. Het moge duidelijk zijn dat Xavi op deze manier in de zomer geen afscheid zal willen nemen van een dergelijke voetballer.” Sport deelde veel zessen en zevens uit en gaf invaller Abde Ezzalzouli een acht. Voor De Jong zat er niet meer dan een zes in, al is de krant wel lovend. “De aanvallende kwaliteiten van De Jong werden door Xavi in ere hersteld. De Nederlander kreeg de vrijheid om naar voren te gaan zodra hij het moment daarvoor geschikt achtte.”

“Het ontbrak alleen aan iets meer precisie om een geweldige wedstrijd te completeren.” Ook Mundo Deportivo zag een andere De Jong. “Met Xavi op de bank was De Jong plots weer een voetballer die voor aanvallende impulsen vanuit de tweede lijn zorgde. Hij gaf twee diepe ballen op Memphis Depay, maar deze werden niet benut. In de tweede helft speelde hij, door toedoen van Espanyol, naar achteren, al deed heel Barcelona dat.” Marca, de meest verkochte sportkrant van Spanje, zag hoe de Oranje-international zaterdag ‘zijn meest offensieve gezicht toonde’.

‘Rock and roll’, doelt het Madrileense dagblad in zijn contracrónica, een analyse gericht op het spel van onder meer De Jong. “De trainerswissel bij Barcelona heeft De Jong goed gedaan. Hij leek alsof hij bevrijd was. Hij speelde met meer vrijheid en was veel rondom het doelgebied van de tegenstander te vinden. Xavi verwacht dat de Nederlander een belangrijke rol gaat spelen in het nieuwe Barcelona.”

"De afgelopen maanden was de vorm van De Jong ver afgedaald, net zoals die van de rest van het team, maar het hernieuwde vertrouwen van Xavi zorgde ervoor dat de Nederlander terugkeerde naar zijn beste niveau. Met de zekerheid van Sergio Busquets naast hem, kreeg De Jong de kans om naar voren te gaan en het spel in de aanvallende deel van het veld meer te beïnvloeden dan hij ooit deed onder Ronald Koeman. Daarmee was hij een belangrijke speler in de aanvallende impulsen van Barcelona."

Depay maakte vanaf elf meter zijn zevende treffer voor Barcelona in LaLiga. Voor El Desmarque was de aanvaller de beste speler van de Catalanen: Depay, ‘een van de meest actieve spelers in aanvallend opzicht’, kreeg een acht, terwijl er voor De Jong niet meer dan een zes inzat. Sport deelde Depay een zeven uit. “Hij bood zich aan de rechterkant aan, aan de linkerkant, in de diepte, van dichtbij, in het strafschopgebied... Hij wilde altijd de bal hebben en voegde noodzakelijke en aanvallende energie toe aan het elftal”, zo benadrukt de Catalaanse sportkrant.

“Depay was doorslaggevend en dat is ook wat van een voetballer van zijn klasse wordt verwacht”, benadrukt AS. “Hij veroorzaakte een strafschop, hij benutte deze en was daarmee uiteindelijk verantwoordelijk voor de eerste drie punten in het Xavi-tijdperk. Zeer actief en dynamisch gedurende heel de wedstrijd en hij had kansen om meer doelpunten te maken.”