Xavi looft ‘de beste speler van Barcelona': ‘Als hij een schaar doet...’

Zondag, 21 november 2021 om 07:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:30

Xavi begon zaterdagavond met een overwinning aan zijn trainerschap bij Barcelona. Onder leiding van de voormalig middenvelder was Barcelona dankzij een rake strafschop van Memphis Depay met minimaal verschil te sterk voor stadgenoot Espanyol: 1-0. Liefst acht zelf opgeleide spelers stonden in de basisopstelling, onder wie de tieners Nico Gonzalez, Gavi en de debuterende Ilias Akhomach. Laatstgenoemde werd in de rust vervangen door Abde Ezzalzouli, die volgens Spaanse media ‘de beste speler van Barcelona’ was.

“Abde was de Azulgrana die voor het meeste gevaar zorgde”, zo valt bij Mundo Deportivo te lezen over de negentienjarige vleugelaanvaller, die afgelopen zomer voor twee miljoen euro van Hércules werd overgenomen en officieel tot de selectie van Barcelona B behoort. “Hij was de beste speler van Barcelona. Zodra hij de bal aan zijn voeten had, wilde hij de aanval opzoeken. En hij scoorde ook bijna toen hij het strafschopgebied binnendrong, maar de bal ging over het doel van Diego López. Hij toonde dezelfde inzet ook in defensief opzicht, al leverde dat ook een gele kaart op.”

Xavi was vol lof over de verrichtingen van Abde of Ez Abde, zoals de aanvaller ook in de media en door Barcelona zelf wordt genoemd. “Hij heeft een buitengewone tweede helft gespeeld. Hij is niet verlegen of terughoudend en zoekt eigenlijk altijd zijn tegenstander op. Als hij een schaar doet...” Sport deelde Abde een acht uit en dat was ook de hoogste beoordeling. De sportkrant uit Catalonië gaf de aanvaller ‘de dolk’ als bijnaam. “Iemand die zijn tegenstanders pijn doet. Hij deed er één bal over om te laten zien dat hij wat betreft individuele acties een ongekend zelfvertrouwen heeft voor zijn leeftijd.”

“Hij passeerde wie hij wilde en wanneer hij wilde. En hij toonde ook nog eens karakter.” Bij El Desmarque, dat Depay met een acht als uitblinker zag, was de aanvaller goed voor een zeven. “Hij deed alles wat van hem verwacht werd. Hij dacht vooruit, zocht zijn tegenstander op en ook nog eens met een duidelijk doel: het doel van Espanyol.” Bij de beoordelingen van AS is de kop veelzeggend: ‘En toen viel Abde in om voor een revolutie te zorgen’. “Werkelijk ongelooflijk”, benadrukt de Madrileense sportkrant. “Hij kwam na rust binnen het veld om alles op stelten te zetten.”

“Snel, moedig en schaamteloos. Abde had zin in een leuke wedstrijd en ook om leuk gevonden te worden. Hij zorgde voor flinke porties magie aan de rechterkant. De aanhang applaudisseerde zijn vaak onvoorstelbare acties en nauwkeurige voorzetten. Op dit moment verdient hij het om komende week in de Champions League tegen Benfica in de basis te staan.” Marca wijst erop dat het voorafgaand aan het duel vooral over de debuterende Akhomach ging. “Maar Abde bracht een revolutie teweeg, meer dan Akhomach. Hij ging van meer naar minder naarmate de rust in zicht kwam. Abde viel in, speelde een uitstekende wedstrijd aan de rechterkant en wisselde intensiteit met goede acties af.”