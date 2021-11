Manchester United stuurt Solskjaer weg en betaalt fikse ontslagvergoeding

Zaterdag, 20 november 2021 om 23:56 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:04

Manchester United neemt afscheid van Ole Gunnar Solskjaer, zo melden diverse Engelse media. De clubleiding heeft zaterdagavond in een crisisberaad besloten om de Noorse manager de laan uit te sturen. Het ontslag volgt op de pijnlijke nederlaag die United zaterdag leed bij Watford (4-1). Volgens The Times is Zinédine Zidane de belangrijkste kandidaat om Solskjaer op te volgen.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd werd door de familie Glazer, die de club in handen heeft, overlegd over de toekomst van Solskjaer. Al snel werd duidelijk dat de coach ontslagen zou worden. Vervolgens werd door directeur Richard Arnold onderhandeld over zijn ontslagvergoeding. Door The Times wordt aangenomen dat Solskjaer een jaarsalaris meekrijgt, wat gelijkstaat aan een bedrag van ongeveer negen miljoen euro. De coach kwam in december 2018 aan het roer bij United en is dus net geen drie jaar in dienst geweest.

De Glazers zetten vol in op de komst van Zidane, die al langere tijd in beeld is bij de club. De clubleiding heeft de opdracht gekregen om het aanbod voor de Franse trainer te verhogen. Het is de vraag of Zidane daarop in zal gaan. Hoewel de voormalig coach van Real Madrid graag aan de slag wil bij Manchester United, wil hij liever niet middenin het seizoen instappen. Zidane plande afgelopen zomer na zijn vertrek bij Real een sabbatical van een jaar. Bovendien ziet zijn vrouw Veronique het niet zitten om in Manchester te gaan wonen.

Solskjaer wilde zaterdag na de nederlaag tegen Watford niet speculeren over zijn toekomst. "Ik heb altijd geloof in mezelf, maar op dit moment is het een moeilijke periode voor ons", aldus de trainer van United. "Het heeft niet veel zin om veel te zeggen over de wedstrijd van vandaag. We zijn afgebluft in de eerste helft en we lieten ze te makkelijk in de zestien komen. De eerste helft was heel, heel slecht. We moeten zorgen dat de spelers met een betere mindset aan de aftrap komen."