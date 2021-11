Barcelona komt héél goed weg in debuut van Xavi

Zaterdag, 20 november 2021 om 22:53 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 01:07

Barcelona is het tijdperk onder Xavi met een moeizame overwinning in LaLiga gestart. In het debuut van de definitieve opvolger van Ronald Koeman op de bank werd zaterdagavond stadsgenoot Espanyol verslagen: 1-0. Een rake, en discutabele, strafschop van Memphis Depay gaf de doorslag in het Camp Nou, waar liefst 74.418 toeschouwers aanwezig waren. Dat was het dubbele in vergelijking met de laatste thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés, 37.278, en de op een na beste entree na de Clásico tegen Real Madrid: 86.422.

Barcelona, met Depay en Frenkie de Jong in de basisopstelling, was in de eerste helft superieur aan Espanyol, maar het ontbrak aan precisie in de afronding. Xavi zag hoe zijn team het spel domineerde en met goede balcirculatie het doelgebied van Diego López bereikte. Slechts drie van de elf pogingen van Barcelona waren echter tussen de palen. De beste kans was voor Sergio Busquets: het goede schot van de middenvelder na een half uur werd met moeite onschadelijk gemaakt door López.

Espanyol probeerde in de tegenaanval pijn te doen en slaagde daar vlak voor rust ook bijna in. Raúl de Tomás maakte het Óscar Mingueza lastig en zijn schot ging via Gerard Piqué bijna achter Marc-André ter Stegen. Xavi koos in de rust voor een wijziging bij Barcelona: Abde Ezzalzouli nam de plaats in van Ilias Akhomach, die als basiskracht zijn debuut in het eerste van de Catalanen had gemaakt.

Barcelona kwam vlak na rust via een discutabele penalty op voorsprong. Depay ging oog in oog met López en onder druk van Leandro Cabrera naar de grond, waarbij de verdediger de bal leek te spelen. De VAR greep niet in en de beslissing van arbiter Carlos del Cerro Grande bleef dan ook staan. Depay ging zelf achter de bal staan en met een hard schot door het midden tekende hij voor zijn zevende competitietreffer: 1-0.

Memphis doet het ?? De Nederlander versiert een strafschop en zet Barcelona vanaf de stip op voorsprong ? Is het genoeg voor een goed debuut voor Xavi? ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaEspanyol pic.twitter.com/vG1M2Bqc8O — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Na de openingstreffer groeide het zelfvertrouwen van Barcelona aanvankelijk en waren zowel Busquets als Abde dicht bij de 2-0. Espanyol gaf de hoop op een goed resultaat niet op en bleef gevaarlijk via De Tomás, die twintig minuten voor tijd een schot maar net naast de paal zag gaan. De aanvaller was echter in de laatste tien minuten het dichtst bij de 1-1. De paal voorkwam dat een vrije trap van De Tomás de gelijkmaker betekende en luttele minuten later was de paal ook het eindstation van een kopbal van RdT. Barcelona bleef met hangen en wurgen overeind, net als in de zes minuten extra tijd.

Het is voor Barcelona de eerste LaLiga-overwinning in ruim een maand tijd. Sinds de 3-1 overwinning op Valencia op 17 oktober werd tot zaterdag verloren van zowel Rayo Vallecano (1-0) als Real Madrid (1-2) en kwamen de Catalanen tegen Deportivo Alavés (1-1) en Celta de Vigo (3-3) niet verder dan een gelijkspel. De dubbele confrontatie met Dynamo Kiev in de Champions League werd daarentegen wel winnend afgesloten: 1-0 en 0-1. Door de zege is Barcelona voorlopig op een zesde plek terug te vinden.