Ballenjongen weigert bal af te staan en gaat internet over

Zaterdag, 20 november 2021 om 22:29

Beelden van een ballenjongen tijdens de competitiewedstrijd van zaterdag tussen de vrouwen van Manchester City en Aston Villa (5-0) gaan het internet over. Het jongetje weigerde aan het eind van de eerste helft om de bal die hij in zijn handen had aan doelvrouw Hannah Hampton van the Villans te geven. Het leidde tot verwarring bij de keepster.

Het stond 0-0 toen Hampton de bal wilde ophalen bij de ballenjongen voor een doeltrap. Tot verbijstering van de goalie bleef het mannetje echter met de bal in zijn handen staan. Hampton maande de scheidsrechter om in te grijpen en bleef aandringen bij de ballenjongen. Die ging uiteindelijk toch overstag en leverde het speeltuig in bij Hampton.

This young ball boy is absolutely taking the mickey



Did the mind games work? Man City put five goals past Aston Villa in the second half...

De beelden leidden tot tal van reacties op internet. Sommigen dachten dat de ballenjongen tijd wilde rekken, maar Sky Sports-commentator Jacqui Oatley kwam met een verklaring voor zijn gedrag. De ballenjongen volgde simpelweg de coronamaatregelen op die gelden. Volgens de regels moet de vierde official de bal terug het veld in brengen, en niet de ballenjongen dus. Het mannetje werd door de commentator geprezen, omdat hij voet bij stuk hield om zich aan de maatregelen te houden.