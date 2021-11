Prachtige woorden van Roger Schmidt: ‘Soms is hij niet te stoppen’

Zaterdag, 20 november 2021 om 21:34 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:36

Roger Schmidt is lovend over Ibrahim Sangaré, die PSV zaterdag op schitterende wijze op voorsprong zette in de thuiswedstrijd tegen Vitesse (2-0) in de Eredivisie. De trainer van de Eindhovense club is altijd overtuigd geweest van de kwaliteiten van de middenvelder, al ziet hij wel dat de Ivoriaan zich ontwikkeld heeft. Schmidt kreeg na afloop van het competitieduel in Eindhoven de vraag waarom Sangaré zo belangrijk is in zijn systeem. “Ibrahim Sangaré is in elk systeem belangrijk. Het heeft niks met een systeem te maken”

“Hij heeft alles wat een centrale middenvelder nodig heeft. Ballen winnen kon hij allang, maar hij neemt nu betere beslissingen en gebruikt zijn vermogen om te dribbelen”, zo werd Schmidt geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “Daarvoor moest hij de bal wat langer vasthouden. Soms is hij gewoon niet te stoppen. Hij groeit voor ons echt uit tot een zeer cruciale speler. Hij is beter aan de bal, maakt minder fouten en speelt vaker vooruit. Hij was vorig seizoen nog te typeren als een speler met behoorlijk wat zijwaartse en achteruit-passes tijdens de wedstrijd en dat is een stuk makkelijker.”

Ibrahim Sangaré zet PSV op voorsprong met deze heerlijke volley ?? ?? ESPN #?? #psvvit pic.twitter.com/JEYNWtN3ys — ESPN NL (@ESPNnl) November 20, 2021

“Voorwaarts passen is lastiger, maar dat moet je dus op topniveau wel laten zien. Dat doet hij nu.” PSV nam Sangaré in de zomer van 2020 voor bijna tien miljoen euro over van Toulouse, maar na zijn eerste seizoen waren er twijfels. Dit seizoen lijkt Sangaré de verwachtingen wel waar te maken en scoort hij ook nog eens opvallend vaak. Na een doelpunt in zijn eerste jaar in Eindhoven, staat de teller dit seizoen al op drie.

Waar Sangaré een vaste waarde is bij PSV, geldt dat niet voor Érick Gutiérrez. Toch speelde de Mexicaan zaterdag in plaats van Marco van Ginkel, die volgens Schmidt ‘natuurlijk een belangrijke speler voor PSV is’. “Een hele belangrijke zelfs, maar het was al duidelijk dat hij niet alles zou spelen toen hij aanvoerder werd. We zijn dolblij dat Marco terug is als profspeler, echt. In het begin van het seizoen was zijn conditie heel goed en was hij in alle opzichten heel betrouwbaar voor ons niveau.”

“Voor mij was vanaf het begin duidelijk dat we hem er in de loop van het seizoen af en toe uit zouden moeten halen. Ibrahim en Guti speelden als duo goed in de vorige wedstrijden. Van Ginkel blijft een heel belangrijke man voor ons, die dit seizoen nog vaak voor ons in actie zal komen. Er is wat dit betreft geen probleem in ieder geval.” Het was voor het eerst sinds de uitwedstrijd op 11 september tegen AZ (0-3) dat PSV geen treffer incasseerde in een Eredivisie-duel. PSV heeft nu drie wedstrijden op rij gewonnen.

“Van de laatste dertien wedstrijden hebben we er maar één slecht gespeeld en dat was tegen Ajax. En tegen Feyenoord waren twintig minuten niet goed”, vervolgde Schmidt. "Over het geheel gezien is het team goed bezig. We verdienen het om daar te staan waar we nu staan.” Door de overwinning op Vitesse staat PSV bovenaan in de Eredivisie. De voorsprong op Ajax bedraagt drie punten, maar de Amsterdammers spelen zondag nog uit tegen RKC Waalwijk en hebben bovendien een veel beter doelsaldo.