Nóg een wedstrijd in de Eredivisie stilgelegd door inbrekende fans

Zaterdag, 20 november 2021 om 21:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:59

Ook in Almelo zijn zaterdagavond supporters het stadion binnengedrongen. De wedstrijd tussen Heracles Almelo en Fortuna Sittard was nog geen vijf minuten op weg toen indringers zich meldden in de hoek van het stadion. Ze kwamen met vuurwerk en gezang naar binnen. De wedstrijd werd vervolgens gestaakt, waarna de spelers en officials de kleedkamers opzochten. Na een oponthoud van ongeveer vijf minuten werd de wedstrijd hervat.

Ook de Eredivisie-wedstrijd tussen AZ en NEC is zaterdagavond na zeventien minuten tijdelijk stil komen te liggen. Het AFAS Stadion in Alkmaar werd binnengedrongen door een grote groep supporters, die voornamelijk capuchons en mondkapjes droegen. Enkele personen betraden ook het veld, de meerderheid bleef achter de boarding. De fans gingen al snel weer weg, waarna de wedstrijd werd hervat bij een 0-1 voorsprong voor NEC.

Ook in Almelo gaat het mis met supporters. Ze gooien vuurwerk en dringen het stadion binnen. Spelers naar binnen…

In de rust van de wedstrijd tussen AZ en NEC gaf Hugo Borst op ESPN zijn mening over de indringers in Alkmaar. "Ik word er moedeloos van", aldus de journalist. "Het zijn natuurlijk enorme losers. Het is natuurlijk ook een kwestie dat we het met zijn allen niet goed hebben geregeld. Er is altijd discussie. Hebben we de wetgeving nu zo goed dat je ze hard kan straffen, dat je ze een meldingsplicht kan geven. Dat die meldingsplicht ook gefaciliteerd wordt. Die wet is er wel en die meldingsplicht ook, maar uiteindelijk gebeurt het nooit. En als dat niet gebeurt.. Wat je bijvoorbeeld ook zou moeten doen."

Ook Feyenoord werd dit seizoen al slachtoffer van zijn eigen supporters. "Feyenoord heeft nu twee ton schade", doelde Borst op de hoge boetes die door de UEFA zijn uitgedeeld. "Stel dat je nu drie van die gasten scherp in het vizier hebt. Ik geloof dat de camera’s te wensen over laten. Ook zoiets, hang verdomme nou eens een keer topapparatuur op. Financier dat desnoods vanuit de politiek. De allerbeste camera’s waardoor je loepfijn ziet wie wat doet. Dan heb je er drie te pakken, wat doe je dan? Twee ton, die gaan jullie lekker even met z’n drieën aftikken de komende jaren. Dan gaat er een afschrikkend effect vanuit."