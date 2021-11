Vink kritisch na zege PSV: ‘Ik mis bij hem het rendement rond de zestien’

Zaterdag, 20 november 2021 om 20:59 • Laatste update: 21:01

Marciano Vink vindt dat Mario Götze zichzelf meer moet laten zien bij PSV. De Eindhovenaren heroverden zaterdagavond de koppositie in de Eredivisie door Vitesse in eigen huis met 2-0 te verslaan. Volgens de analist was de middenvelder echter grotendeels onzichtbaar en moet hij meer rendement ‘rond de zestien’ tonen.

“Ik vind nog steeds dat Götze, die ook bewierookt is aan deze tafel, gewoon te weinig brengt”, zegt Vink na afloop van de wedstrijd bij De Eretribune. “PSV speelde een hele goede eerste helft, maar ik zie hem gewoon veel te weinig voor de status die hij heeft. Dat moet vele malen hoger. Hij moet die steekballen geven op Bruma en misschien op Ritsu Doan. Hij voetbalt mee en één keer probeert hij mee te sprinten met Bruma, die wacht en wacht, maar die was te snel (voor Götze, red.). Dan verliest Bruma de bal, omdat hij de bal niet aan de zijkant mee kan geven aan Götze.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al met al brengt Götze volgens Vink te weinig in Eindhoven. “Misschien komt het door zijn blessures, maar ik mis gewoon het rendement, dan heb ik het niet over goals, maar echt over rendement rond de zestien”, vervolgt Vink. Volgens de analist moet de middenvelder PSV op sleeptouw nemen nu de ziekenboeg overvol is. “Ik vind het zonde voor het talent, maar ook voor de kwaliteiten die hij heeft. PSV heeft hem juist in deze fase heel erg nodig. Er komen straks echt lastige wedstrijden en dan moet hij er gewoon staan. Dat mis doet hij op dit moment niet.”

Vink laat zich na het gewonnen duel van PSV ook uit over Carlos Vinícius, die belangrijk was met een assist op de 2-0 van Bruma. “Uiteindelijk word je ook beoordeeld op de goals die je maakt”, geeft de analist aan. “Natuurlijk is het fantastisch dat hij goed meevoetbalt, dat hij de ballen klaarlegt, maar in de slotfase gaat hij alleen op de keeper af en eromheen. Ongeacht of het buitenspel is of niet, die bal moet hij gewoon maken. Daar word je in een vol stadion wel op afgerekend.”