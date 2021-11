Onbesuisde tackle brengt duel tussen Sparta en FC Twente uit balans

Zaterdag, 20 november 2021 om 20:48 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:58

FC Twente heeft in een teleurstellende wedstrijd gewonnen bij Sparta Rotterdam. Het duel leek zaterdagavond lange tijd in 0-0 te eindigen. Een onnodige overtreding leverde het team van Ron Jans in de slotfase een strafschop op, die door Ricky van Wolfswinkel werd benut: 0-1. FC Twente had in de Eredivisie ruim twaalf jaar geleden, in het kampioensjaar, voor de laatste keer van Sparta op Het Kasteel gewonnen (0-2).

De eerste helft was bepaald geen spektakel op Het Kasteel. De kansen om te scoren waren voor de thuisploeg, al sprongen Dimitrios Limnios en Van Wolfswinkel daar niet zorgvuldig mee om. Limnios draaide handig weg bij Adil Auassar en schoot het leer vervolgens in de handen van Maduka Okoye, die enkele minuten daarvoor al getest was met een kopbal van Van Wolfswinkel. Zes minuten voor de pauze had de doelman van Sparta ook weinig moeite met een inzet van de aanvaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sparta kon zich op zijn beurt in aanvallend opzicht helemaal niet laten gelden. Het team van Henk Fraser beet in de tweede helft wat meer van zich af en kwam zelfs bijna op voorsprong. Lars Unnerstall liet zich echter niet verrassen door een van richting veranderd schot van Michael Pinto. Na 67 minuten spelen was er eindelijk een kleine opleving bij Twente toen een schot van Wout Brama een prooi voor Okoye was.

Het leek een typische 0-0-wedstrijd te gaan worden, maar na ingrijpen van de VAR kreeg FC Twente een penalty door een wilde tackle van Giannis Masouras op Michel Vlap. Van Wolfswinkel hield het hoofd koel en maakt vanaf de stip zijn vijfde doelpunt van het seizoen: 0-1. Enkele minuten later vond een mooi moment voor Vaclav Cerny plaats. De aanvaller maakt na een periode van tien maanden blessureleed zijn rentree op de velden.

In de extra tijd voorkwam Unnerstall op een uithaal van invaller Mohammed Osman de gelijkmaker. Door de late overwinning nadert FC Twente nummer vijf Vitesse, dat eerder vandaag onderuit ging bij PSV, tot op een punt. Sparta blijft in de gevarenzone. Het team van Fraser blijft op tien punten staan en slaagt er ook niet in om meer afstand van nummer zeventien Fortuna Sittard, negen punten, te nemen.