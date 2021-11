Atlético Madrid wint moeizaam en verkleint verschillen in top vier

Zaterdag, 20 november 2021 om 20:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:39

Atlético Madrid heeft zaterdagavond met moeite drie punten in LaLiga gepakt. De regerend landskampioen van Spanje was in eigen huis dankzij een ongewone doelpuntenmaker met 1-0 te sterk voor Osasuna. Felipe Monteiro was doorslaggevend met zijn derde treffer in wedstrijd nummer 84 als Colchonero. Door de zege komt nummer vier Atlético op 26 punten; slechts twee punten minder dan gedeeld koplopers Sevilla en Real Sociedad.

In een intense eerste helft zocht Atlético weliswaar het doelgebied van Osasuna op, met name via de linkerkant, maar het team van Simeone was verre van zorgvuldig in de afwerking. Niet een van de zes pogingen ging tussen de palen. Osasuna, dat twee van de vier doelpogingen op doel kreeg, liet op zijn beurt een goede indruk achter gedurende de eerste 45 minuten in het Wanda Metropolitano: de Basken oogden solide achterin en zorgden met regelmaat voor gevaar zodra men over de middenlijn ging.

Felipe doet het alsnog voor Atletico Madrid! ?? In de 87e minuut scoort de verdediger de 1-0 uit een corner ?? Weten ze de overwinning over de streep te trekken? ??#ZiggoSport #LaLiga #AtletiOsasuna pic.twitter.com/dT8ONR2AmV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Antoine Griezmann dacht na 56 minuten de ban te breken, maar de treffer werd wegens buitenspel ongeldig verklaard. De titelverdediger maakte in de tweede helft een veel betere indruk dan voor rust, maar kon pas enkele minuten voor tijd het duel naar zich toe trekken. Na een hoekschop van Yannick Ferreira Carrasco, die enkele minuten eerder een heerlijke individuele actie niet doeltreffend had kunnen afronden, richting de eerste paal kopte Felipe Monteiro de bal binnen: 1-0.

Het is voor het eerst in het geschiedenis dat Atlético zeven officiele duels op rij van Osasuna wint. In deze reeks waren de Madrilenen goed voor negentien treffers en scoorden de Basken slechts tweemaal. Ter vergelijking: tussen 2003 en 2007 won Atlético slechts een van de twaalf wedstrijden (!) tegen Osasuna.