Juventus vindt dankzij Leonardo Bonucci aansluiting met concurrent

Zaterdag, 20 november 2021 om 20:01 • Laatste update: 20:04

Juventus heeft zaterdagavond in de Serie A een belangrijke 0-2 zege geboekt op bezoek bij Lazio. Leonardo Bonucci maakte het verschil door twee strafschoppen te benutten. Door de zege komt nummer zes la Vecchia Signora op gelijke hoogte met Lazio, dat vijfde staat. Beide ploegen hebben 21 punten uit 13 duels, maar de Romeinen hebben een beter doelsaldo.

Lazio, waar Bobby Adekanye nog steeds door blessureleed ontbreekt, moest het stellen zonder zijn sterspeler Ciro Immobile. De topscorer van de Serie A was een twijfelgeval en bleek uiteindelijk niet fit genoeg om te spelen. Matthijs de Ligt begon bij Juventus wel in de basis. De verdediger vormde samen met Bonucci het hart van de defensie. Voor beide ploegen stond de openingsfase vooral in het teken van aftasten. De bezoekers kregen na ruim twintig minuten spelen de uitgelezen kans om de score te openen, toen scheidsrechter Marco Di Bello na tussenkomst van de VAR besloot de bal op de stip te leggen. Danilo Cataldi benadeelde zijn elftal door in het zestienmetergebied te veel risico te nemen met een tackle op Álvaro Morata. Bonucci faalde vanaf elf meter oog in oog met Pepe Reina niet: 0-1.

Juventus wint in Rome! Twee benutte penalty's zorgen voor een 0-2 overwinning ?? Reina ging er erg lomp in bij een 0-1 stand.. ?? #ZiggoSport #LazioJuve #SerieATIM pic.twitter.com/iTpLrSPEXX — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Tien minuten voor rust noteerde Lazio zijn eerste wapenfeit van de wedstrijd. Het schot van afstand van Sergej Milinkovic-Savic was echter een makkelijke prooi voor Wojciech Szczesny. Morata kreeg vervolgens een goede mogelijkheid om de marge voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri te verdubbelen. De aanvaller zag zijn volley net over de lat vliegen. Juventus kwam in de tweede helft sterk uit de kleedkamer. Dejan Kulsevski probeerde het met een schot in de korte hoek, maar Reina toonde zich alert. De bezoekers kregen vervolgens de kans om er via een counter uit te breken. Tot groot gevaar leidde het uiteindelijk niet, omdat Kulsevski op knullige wijze de bal verloor.

Lazio en Juventus schotelden de bezoekers in Stadio Olimpico een weinig enerverende tweede helft voor. Met het inbrengen van Moise Kean voor Morata kwam er iets meer leven in de wedstrijd. De aanvaller zag eerst een schot geblokt worden door Francesco Acerbi en zag niet veel later een kopbal op het dak van het doel belanden. In de slotfase gooide Juventus de wedstrijd alsnog in het slot. Chiesa rekende af met een uitkomende Reina, die de aanvaller op de weg terug vloerde, waarna scheidsrechter Di Bello geen keus had om de bal voor de tweede keer deze avond op de stip te leggen. Bonucci ging achter de bal staan en schoot opnieuw onberispelijk binnen: 0-2.