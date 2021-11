Alanyaspor en Leroy Fer bevestigen vermoedens richting Besiktas - Ajax

Zaterdag, 20 november 2021 om 19:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:34

Besiktas blijft in een vormcrisis verkeren. Het geplaagde team van Sergen Yalçin verloor zaterdag met 2-0 van Alanyaspor en dat betekende de volgende, figuurlijke, klap in het gezicht van de regerend landskampioen van Turkije. Het is voor Besiktas de zesde nederlaag in de laatste acht officiële duels sinds de 2-0 nederlaag tegen Ajax, dat er reeds van uitging dat de Turken sindsdien alleen maar dieper in het moeras zijn gezonken. Woensdag is het weerzien in Istanbul.

Na veertien minuten spelen viel de openingstreffer. Efecan Karaca gaf de bal vanaf de rand van het strafschopgebied voor richting de doelmond, waar Khouma Babacar uit het oog was verloren door Valentin Rosier en Welinton. De aanvaller werkte de bal met een volley achter doelman Ersin Destanoglu: 1-0.

Daar had Besiktas in de resterende vijf kwartier geen antwoord meer op. Diep in de extra tijd, enkele minuten nadat Leroy Fer de plaats van Karaca had ingenomen, kwam Alanyaspor op 2-0. De ingevallen Famara Diédhiou ontdeed zich eenvoudig van Welinton en liet Domagoj Vida zijn hielen zien, waarna hij Destanoglu omspeelde en de bal diagonaal in het doel schoof.

Besiktas verloor vier van de laatste vijf competitieduels; alleen in de stadsderby tegen Galatasaray (2-1) werden punten gepakt. Het team van Yalcin verloor tot dusver alle groepswedstrijden in de Champions League en heeft met twaalf tegendoelpunten een van de meest gepasseerde defensies van alle deelnemers. Alleen RB Leipzig kreeg tot dusver meer tegendoelpunten om de oren: dertien om twaalf.