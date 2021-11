Kraay jr. enigszins verbaasd: ‘Je bent eigenlijk best een aardige gozer, hè?’

Zaterdag, 20 november 2021 om 19:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:18

Riechedly Bazoer ging zaterdag met Vitesse vrij kansloos onderuit op bezoek bij PSV (2-0). De verdediger annex middenvelder verscheen desondanks met een glimlach voor de camera van ESPN. Daar voerde hij een gesprek met Hans Kraay jr., die Bazoer sympathiek vond overkomen. "'Je bent eigenlijk best een aardige gozer, hè?", concludeerde Kraay jr. aan het einde van het gesprek.

Bazoer heeft het imago van een 'lastige' speler en werd aan het begin van dit kalenderjaar nog disciplinair geschorst door zijn trainer Thomas Letsch na misdragingen op de training. Kraay jr. kreeg tijdens de wedstrijd tegen PSV de indruk dat Bazoer opnieuw over de schreef zou gaan. "Jij staat nu weer met een geweldige smile voor de camera, maar ik had eventjes de indruk dat je uit je plaat ging tegen Mario Götze", aldus de verslaggever. "Ik dacht dat je hem een 'blindgier' zou geven."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Nee, nee, nee. Absoluut niet", reageerde Bazoer met een grote glimlach. "Ik probeerde in de tweede helft wat meer gif in het team te brengen, en ik denk dat we toen aardig speelden, maar niet voldoende voor vandaag." Daarna stelde Kraay jr. vast dat Bazoer eigenlijk 'best een aardige gozer' is. "Als jij het zegt", aldus de lachende Bazoer. Kraay jr. zei vervolgens: "Maar als ik tegen je speel zou ik denken: die gaat me zometeen raken." "Nee, nee, absoluut niet", reageerde Bazoer.

Bazoer zag hoe zijn ploeg er zaterdag nauwelijks aan te pas kwam tegen PSV. "Ik denk dat we vandaag zeker in de eerste helft kansloos waren. We hadden heel erg veel moeite met de lopende mensen, vooral van de buitenkant met Bruma en Ritsu Doan. Ik moet zeggen dat we goed begonnen met een grote kans, maar daarna hadden we het echt heel erg moeilijk. In de tweede helft heeft de trainer het enigszins veranderd." Bazoer schoof toen meer naar de linkerzijde van de verdediging. "We probeerden aan de linkerkant Doan op te vangen. In de tweede helft hadden we ook wel iets meer grip."