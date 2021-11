Messi maakt voor tien man van PSG eindelijk eerste Ligue 1-treffer

Zaterdag, 20 november 2021 om 18:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:12

Paris Saint-Germain heeft zaterdag mede dankzij het eerste competitiedoelpunt van Lionel Messi de koppositie in de Ligue 1 verstevigd. Het team van trainer Mauricio Pochettino was in eigen huis met 3-1 te sterk voor Nantes, al kwam de overwinning moeilijker tot stand dan de uitslag doet vermoeden. PSG speelde vanaf de 65ste minuut, bij een stand van 1-0, met tien man door een rode kaart voor Keylor Navas, incasseerde een gelijkmaker en sloeg uiteindelijk in de laatste acht minuten tweemaal toe. Georginio Wijnaldum deed het laatste kwartier mee.

Een enkel doelpunt zorgde in de eerste helft voor het klassenverschil tussen de teams van Pochettino en Antoine Kombouaré, die in het verleden ook voor de selectie van PSG stond. Kylian Mbappé veranderde in de tweede minuut een schot van Leandro Paredes van richting en liet daarmee Alban Lafont kansloos: 1-0. De doelman was er verantwoordelijk voor dat het eerste competitiedoelpunt van Messi ook zaterdag lange tijd uitbleef. Lafont stond tot tweemaal toe niet toe dat de de naam van de Argentijn, die wel drie keer in de Champions League scoorde, op het scorebord verscheen.

Na een assist ook een goal voor Lionel Messi ?? PSG leidt met 3-1 tegen FC Nantes ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGFCN pic.twitter.com/Jfjl55yFMD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Na 65 minuten spelen moest PSG met tien man verder toen Navas de doorgebroken Ludovic Blas neerhaalde. Pochettino koos ervoor om Neymar naar de kant te halen en Sergio Rico als vervanger van de Costa Ricaan in het veld te brengen. Rico hield PSG lange tijd op de been, maar een kwartier voor tijd kwam Nantes toch op 1-1. De Spanjaard keerde een kopbal van Randal Kolo Muani, maar de aanvaller reageerde goed door het leer met een hakbal alsnog af te ronden.

Een ongelukkig moment van Dennis Appiah leidde de 2-1 van PSG in. Hij probeerde een pass van Messi te onderscheppen, waarna de bal over Lafont in de bovenhoek verdween: 2-1. Messi vergrootte het leed enkele minuten later: hij kapte in zijn bekende stijl naar binnen en krulde de bal van vlak buiten het strafschopgebied in de lange hoek. Wijnaldum was een kwartier voor tijd binnen het veld gekomen als vervanger van Marco Verratti.