Rakitic redt Sevilla en is nummer 32 in aparte tendens in Spanje

Zaterdag, 20 november 2021 om 18:42 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:48

Een raak schot van Ivan Rakitic in minuut 92 heeft Sevilla zaterdag een punt in LaLiga opgeleverd. Het team van trainer Julen Lopetegui voorkwam ternauwernood een nederlaag in eigen huis tegen Deportivo Alavés: 2-2. De Basken zijn hoe dan ook de eerste bezoekende partij die dit seizoen in competitieverband een punt pakken in het Ramón Sánchez-Pizjuán. Door de remise delen Sevilla en Real Sociedad de koppositie in LaLiga, met ieder 28 punten na 13 duels.

Een rake kopbal van Victor Laguardia na een hoekschop in minuut vijf betekende de 0-1 voor de bezoekers. Sevilla, met Oussama Idrissi in de basis, kwam na 37 minuten op gelijke hoogte via Lucas Ocampos: 1-1. Een discutabele strafschop via de VAR, die een vermeende handsbal van Ocampos constateerde, betekende de 1-2. Na veel onduidelijkheid kon Joselu uiteindelijk in minuut 52 van de eerste helft (!) de strafschop nemen en verzilveren door Yassine Bounou te verschalken: 1-2.

Rakitic voorkwam in de extra tijd van de tweede helft dat Sevilla niets aan het duel overhield toen de bezoekers de bal tevergeefs wegwerkten na een voorzet: 2-2. De Kroaat was daarmee alweer de 32e doelpuntenmaker die dit LaLiga-seizoen in de extra tijd van de tweede helft scoorde. Dat waren er nota bene 38 in de vorige, complete (!), voetbaljaargang. Sevilla en Real Sociedad kunnen worden voorbijgestreefd door Real Madrid, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld en zondag in Granada speelt.