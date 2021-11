Heerlijke doelpunten brengen gehavend PSV naar eerste plaats

Zaterdag, 20 november 2021 om 18:21 • Jeroen van Poppel

PSV heeft zaterdagavond de koppositie in de Eredivisie overgenomen van Ajax. De ploeg van Roger Schmidt verscheen gehavend aan de aftrap, maar kende in het lege Philips Stadion weinig problemen met Vitesse. De Arnhemmers werden met heerlijke doelpunten van Ibrahim Sangaré en Bruma al voor rust opzij gezet: 2-0. Ajax kan de eerste plek zondag op doelsaldo weer overnemen van PSV door te winnen bij RKC Waalwijk, terwijl Vitesse vijfde blijft.

Schmidt moest door de vele afwezigen opnieuw improviseren om een basiself te kunnen formeren. Zo startte Mauro Júnior op de linksbackpositie als vervanger van de met corona besmette Philipp Max, terwijl Ritsu Doan en Bruma de nog altijd afwezige vleugelspitsen Cody Gakpo en Noni Madueke vervingen. Carlos Vinícius was bij afwezigheid van de geblesseerde Eran Zahavi de eenzame spits. Vitesse kent juist totaal geen blessureproblemen en startte in dezelfde formatie als twee weken geleden tegen FC Utrecht (2-1 zege).

Het eerste dreigende moment in de wedstrijd kwam van Vitesse. In de vierde minuut snelde Loïs Openda langs André Ramalho, waarna het schot van Nikolai Frederiksen werd gekeerd door Joël Drommel. PSV nam daarna het initiatief stevig in handen en gebruikte Vinícius als aanspeelpunt. De Braziliaan legde met de hak klaar voor Mario Götze, die met links een slap schot produceerde.

Een snelle uitbraak na een balverovering leverde PSV na negentien minuten de openingstreffer op. Vitesse-verdediger Jacob Rasmussen dacht een voorzet van Mauro op te ruimen, maar speelde de bal recht in de voeten bij Sangaré. Die controleerde en schoot vanaf achttien meter prachtig raak: 1-0. Na een half uur spelen volgde de tweede treffer van de Eindhovenaren. Vinícius legde de bal met het hoofd klaar voor Bruma, die de bal ineens uit de lucht heerlijk de kruising in jaste: 2-0.

Dat bleek ook meteen de ruststand, want het restant van de eerste helft leverde weinig op. Vitesse begon vrij goed aan de tweede en dwong Drommel al vroeg tot twee reddingen. Eerst greep de doelman van PSV in op een schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Openda, daarna weerhield hij Bero met een vrij simpele ingreep van een doelpunt. Zelf liet PSV zich daarna zien in de persoon van Götze, die vanaf links naar binnen kwam en met een laag schot de paal raakte. Maximiliano Romero dacht in de slotfase voor 3-0 te tekenen, maar de invaller werd teruggefloten vanwege buitenspel van Götze.