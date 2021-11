Solskjaer moet vrezen voor baan na nieuwe mokerslag; Van de Beek scoort

Zaterdag, 20 november 2021 om 17:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:03

Manchester United heeft zaterdagmiddag een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. De ploeg van de geplaagde Ole Gunnar Solskjaer ging op bezoek bij Watford met liefst 4-1 onderuit. Donny van de Beek kwam halverwege het duel binnen de lijnen en liet zich meteen zien met een treffer, maar kon daarmee niet voorkomen dat de teller van United blijft steken op één overwinning uit de laatste zeven competitieduels. Harry Maguire werd een kwartier voor tijd met een indirecte rode kaart van het veld gestuurd. United zakt door de nederlaag van de zesde naar de zevende plek en staat dinsdag voor de kraker in de Champions League tegen Villarreal.

United had in de eerste helft werkelijk niets te vertellen tegen Watford en mocht blij zijn dat de thuisploeg zich inhield wat betreft de score. De ploeg van Claudio Ranieri kwam opvallend fris voor de dag en kreeg na tien minuten spelen een strafschop, nadat Scott McTominay een overtreding beging. Ismaïla Sarr kreeg het echter tot twee keer toe niet voor elkaar om De Gea te kloppen. De eerste poging, die in de rebound werd raakgeschoten door Kiko, moest worden overgenomen. Ook bij de tweede poging faalde Sarr. Het bleek uitstel van executie, daar Watford na een klein half uur spelen alsnog op voorsprong kwam.

Na goed voorbereidend werk aan de linkerkant van het veld van Emmanuel Dennis, was het een koud kunstje voor Joshua King om De Gea alsnog kansloos te laten van dichtbij: 1-0. United kwam er geen moment aan te pas en moest toezien hoe de score op slag van rust verdubbeld werd. Sarr controleerde een voorzet van Kiko en schoot ineens raak in de linkerhoek buiten bereik van De Gea: 2-0. Solskjaer besloot daarop in te grijpen en Van de Beek en Anthony Martial halverwege het duel binnen de lijnen te brengen. Het leidde tot een compleet ander spelbeeld na rust, met een hoofdrol voor Van de Beek.

DONNY VAN DE BEEK! ?? De Nederlander staat koud in het veld en kopt al heel vroeg in de tweede helft de aansluitingstreffer tegen de touwen ?? Wat een heerlijke opsteker voor de Nederlander ??#ZiggoSport #PremierLeague #WATMUN pic.twitter.com/WGgK5wAA2a — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

De middenvelder stond amper vijf minuten binnen de lijnen toen hij de aansluitingstreffer voor zijn rekening nam. Na een voorzet van Jadon Sancho kopte Cristiano Ronaldo de bal terug, waarna het voor Van de Beek eenvoudig was om de bal in het lege doel te koppen: 2-1. Vijf minuten later leek hij Ronaldo de gelijkmaker te bezorgen, maar de Portugese superster schoot oog in oog met Ben Foster op de schouder van de doelman. Toen United vervolgens met tien man verder moest na een tweede gele kaart voor Maguire, leek het verzet van de bezoekers gebroken.

???????? ?? United moet met tien man verder nadat Maguire z'n tweede gele pakt. Is dit de laatste wedstrijd van Ole achter het stuur? ?? #ZiggoSport #WATMUN #PremierLeague pic.twitter.com/EtZPZFc2AM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 20, 2021

Watford was echter niet bij machte om het duel definitief in het slot te gooien, en liet de hoop op een resultaat voor United daarmee levend. Een treffer van Ronaldo op aangeven van Van de Beek werd afgekeurd wegens buitenspel en Bruno Fernandes schoot in kansrijke positie over vanaf de rand van het strafschopgebied. In de blessuretijd van het duel viel het doek alsnog voor United. Op aangeven van Dennis schoot João Pedro de bal in de korte hoek onder De Gea door: 3-1. Het slotakkoord kwam in de laatste minuut van de blessuretijd op naam van Dennis, die net als Pedro vanaf de rechterkant van de zestien raak schoot: 4-1.