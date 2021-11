Sergio Agüero moet punt zetten achter voetballoopbaan

Sergio Agüero heeft te horen gekregen dat hij moet stoppen met voetballen, zo melden de journalisten Gerard Romero en Fabrizio Romano. De 33-jarige aanvaller van Barcelona kampt met hartproblemen, waarmee het volgens de medici niet mogelijk is om verder te voetballen. De beslissing is volgens de journalisten definitief en Barcelona is daarover geïnformeerd. Een persconferentie volgt komende week.

Agüero liet zich drie weken geleden in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. De aanvaller greep in de 41ste minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Hij onderging een dag later een hartonderzoek, waarvan Barcelona de resultaten naar buiten bracht. “Sergio Agüero moeten onderworpen worden aan een diagnostische en therapeutische behandeling, uitgevoerd door Dr. Josep Brugada. Hij is niet zodoende niet inzetbaar gedurende de komende drie maanden. Binnen die periode moet de effectiviteit van de behandeling bepaald worden om zijn herstelproces te bepalen”, zo liet Barcelona weten in een officieel statement. Agüero kampte als tiener al eens met hartritmestoornissen, maar had daar later geen last meer van.

Agüero kwam op 12 november met een reactie op de geruchten over de mogelijke beëindiging van zijn voetbalcarrière, die toen al in de Spaanse pers waren verschenen. "In reactie op de geruchten kan ik jullie vertellen dat ik alle instructies opvolg die ik krijg van de doktoren bij de club", schreef de Argentijn op Twitter. "Ik onderga tests en een behandeling en over negentig dagen bekijken we de progressie. Altijd positief blijven!"

Zo komt er een triest einde aan de lange en succesvolle voetballoopbaan van Agüero. De aanvaller werd op jonge leeftijd door Atlético Madrid weggehaald bij zijn jeugdliefde Independiente. Na vijf succesvolle jaren in Madrid, waarin hij de Europa League en Spaanse Super Cup won, trok Agüero naar Manchester City. De spits kende een uiterst succesvolle periode in Engeland en werd met 260 goals in tien jaar clubtopscorer aller tijden van City. Ook werd hij vijf keer landskampioen en won hij onder meer de FA Cup. Afgelopen zomer ging hij transfervrij naar Barcelona, waar hij aanvankelijk met een kuitblessure kampte. Uiteindelijk speelde hij slechts vijf duels voor Barça, waarin hij één keer scoorde. Ook kwam Agüero 101 keer uit voor Argentinië, waarin hij 41 keer scoorde. Hij kwam in de van Duitsland verloren WK-finale van 2014 (1-0) als invaller in actie.