Dortmund wint na primeur voor Malen; Weghorst scoort eindelijk weer

Zaterdag, 20 november 2021 om 17:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:40

Borussia Dortmund is zaterdag mede dankzij de eerste competitietreffer van Donyell Malen als winnaar van het veld gestapt. De aanvaller opende na rust de score in de 2-1 overwinning op VfB Stuttgart. Wout Weghorst maakte tegelijkertijd zijn eerste doelpunt voor VfL Wolfsburg sinds 19 september, al was dat niet voldoende voor een overwinning op Arminia Bielefeld. RB Leipzig leed op bezoek bij TSG Hoffenheim de eerste nederlaag in competitieverband sinds het 1-4 verlies tegen regerend landskampioen Bayern München op 11 september.

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2-1

De teams van Rose en Pellegrino Matarazzo hielden elkaar in de eerste helft keurig in evenwicht. De bezoekers maakten een moedige indruk en waren zelfs het dichtst bij een openingsdoelpunt in het Signal Iduna Park. Acht minuten voor de pauze keerde doelman Gregor Kobel op uitstekende wijze een schot van de vrijstaande Tanguy Coulibaly richting de verre hoek. Dortmund kwam niet verder dan een kopbal van de inlopende Donyell Malen, die het vizier niet op scherp had na voorbereidend werk van Julian Brandt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Malen liet elf minuten na de pauze alsnog zijn eerste treffer in de Bundesliga aantekenen. De inzet van de Nederlander vanaf een meter of achttien werd door Wataru Endo van richting veranderd, waardoor doelman Florian Müller kansloos was. De voorsprong bleef slechts zeven minuten staan. Roberto Massimo ontdeed zich na een tegenaanval van Mats Hummels en rondde af oog in oog met Kobel: 1-1. Vijf minuten voor tijd viel de beslissing na een counter. Thorgan Hazard stuitte eerst op Müller, maar de bal viel voor de voeten van de meegelopen Marco Reus en de captain faalde niet.

TSG Hoffenheim - RB Leipzig 2-0

Het team van Sebastian Hoeness maakte de dienst uit tegen een teleurstellend RB Leipzig, dat zich gelukkig mocht prijzen met een 1-0 achterstand in de rust. Een misstap van doelman Peter Gulacsi bracht de thuisploeg na twaalf minuten aan de leiding. Na een corner van Dennis Geiger ging Gulacsi onder de bal door en was het voor Diadie Samassékou makkelijk om de bal in het lege doel te koppen.

Hoffenheim was ook na de onderbreking de betere ploeg en kwam na 68 minuten spelen op 2-0. Munas Dabbur ontfutselde Tyler Adams de bal, zette nog een paar stappen en mikte de bal vervolgens vanaf een meter of achttien laag in de linkerhoek. Dat was ook de eindstand, mede door een curieus moment in minuut 78. Een kopbal van Ihlas Bebou eindigde eerst op de rechterpaal, waarna de bal langs de doellijn ging en Florian Grillitsch de bal uit een moeilijke hoek op de linkerpaal mikte. Brian Brobbey deed als invaller de laatste twintig minuten mee.

Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg 2-2

Florian Kohfeldt keek in de eerste helft lijdzaam toe hoe Wolfsburg, met Wout Weghorst in de basis en Mickey van de Ven op de bank, creativiteit in aanvallend opzicht ontbeerde. Het bezoek leed ook veel balverlies en had mede daardoor moeite om gevaar te stichten. Arminia speelde daarentegen een uitstekende eerste helft, liet defensief geen steken vallen en ging met een verdiende 1-0 voorsprong de rust in. Na twaalf minuten beantwoordde Masaya Okugawa met een volley een uitstekende actie van Patrick Wimmer op rechts.

Een rake strafschop van Fabian Klos in minuut 54, na een overtreding van Kevin Mbabu op Alessandro Schöpf, leek het duel te beslissen, maar niets was minder waar. Na iets meer dan een uur spelen rondde Wout Weghorst van dichtbij een actie van invaller Dodi Lukebakio af en een minuut later was het Lukas Nmecha die de 2-2 hoog in het doel mikte. Dat was echter ook de eindstand. Van de Ven bleef negentig minuten op de bank.

Borussia Mönchengladbach - SpVgg Greuther Fürth 4 -0

Vanaf de eerste minuut werd duidelijk dat er voor Greuther Fürth, dat aantrad met Jetro Willems in de basis, ook op bezoek bij Borussia Mönchengladbach geen eer te behalen viel. De hekkensluiter is bezig aan de slechtste seizoensstart ooit van een club in de Bundesliga en bracht daat zaterdag geen verandering in. Het bal werd geopend door Jonas Hofmann na tien minuten. De aanvaller profiteerde van goed voorbereidend werk van Lars Stindl en schoot van dichtbij raak. De tweede treffer volgende na een half uur spelen, toen doelman Marius Funk de bal zo in de voeten schoof bij Florian Neuhaus: 2-0.

De mooiste treffer van de middag werd op slag van rust gemaakt door Alassane Pléa. De spits werd bediend door Stindl en schoot ineens raak in de rechterkruising: 3-0. Gladbach nam na rust geen gas terug en breidde de score na een uur spelen uit via Jonas Hofmann, die uithaalde op aangeven van Stindl voor de eindstand. Justin Hoogma en Nick Viergever ontbraken bij de bezoekers door blessureleed.

Bayer Leverkusen - VfL Bochum 1-0

Met Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven in de basis telde voor Leverkusen alleen de winst tegen Bochum. De ploeg van trainer Gerardo Seoane wist de laatste vier duels in de Bundesliga niet te winnen en zakte af naar de zesde plek op de ranglijst. Tegen Bochum begon de ploeg voortvarend. Frimpong stoomde op aan de rechterkant van het veld, legde de bal bij de tweede paal op het hoofd van Amine Adli en zag hoe de spits zijn eerste van het seizoen maakte. De thuisploeg domineerde, maar wist de kansenregen niet om te zetten in doelpunten. Een kopbal van Florian Wirtz ging over en een schot van Sinkgraven kon worden gepakt door Manuel Riemann. Ook in het tweede bedrijf vormde de doelman van Bochum meerdere keren een sta-in -de-weg.