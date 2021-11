Quincy Promes ondanks uiterst roerige week ‘gewoon’ in de basis bij Spartak

Zaterdag, 20 november 2021 om 16:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Quincy Promes staat zaterdagmiddag 'gewoon' in de basis bij Spartak Moskou in de competitiewedstrijd tegen FK Krasnodar. De aanvaller heeft een roerige week achter de rug, nadat deze week bekend werd dat het OM hem wil vervolgen voor poging tot doodslag na een aanval met een mes op zijn neef. Voor de Russische club is dat geen reden om Promes buiten de wedstrijdselectie te laten. De buitenspeler verschijnt om 17.00 uur aan de aftrap op bezoek bij Krasnodar.

Promes wordt ervan verdacht dat hij zijn neef met een mes in zijn knie heeft gestoken tijdens een familiefeest in Abcoude vorig jaar. Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de vijftigvoudig international wordt vervolgd voor poging tot doodslag. Gerard Spong, advocaat van Promes, wilde donderdag de media niet te woord staan en een woordvoerder van het OM liet weten dat het wel zal blijken of de ex-Ajacied zal komen opdagen nadat een dagvaarding is uitgebracht.

Een woordvoerder van Spartak reageerde donderdagavond al door te stellen dat Promes 'volledig is gefocust op de komende wedstrijden'. Een zittingsdatum is nog niet bekend. “De verdachte is op zondag 13 december 2020 door de politie aangehouden en op dinsdag 15 december na te zijn verhoord heengezonden op last van de officier van justitie. Hij is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris wat tot gevolg heeft dat hij is vrijgelaten zonder dat er voorwaarden aan die vrijlating zijn gesteld”, aldus het OM over de aanvaller van Spartak.