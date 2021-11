Een nieuw tijdperk voor Barcelona: Xavi zorgt voor daverende verrassing

Zaterdag, 20 november 2021 om 19:45 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:00

De opstelling van Barcelona in het debuut van Xavi als hoofdtrainer is bekend. De definitieve opvolger van Ronald Koeman kiest zaterdagavond in de stadsderby tegen Espanyol voor onder meer Frenkie de Jong en Memphis Depay, en laat daarnaast de zeventienjarige Ilias Akhomach meteen als basiskracht debuteren. De clash tussen de clubs uit Barcelona in het Camp Nou gaat om 21.00 uur van start en staat onder leiding van scheidsrechter Carlos del Cerro Grande.

Gerard Piqué, Sergi Roberto, Eric García en Nico González hebben hun respectievelijke blessureleed achter zich gelaten en maken deel uit van de wedstrijdselectie. Dat geldt niet voor Sergiño Dest, Ousmane Dembélé, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri en Sergio Agüero. Daniel Alves is pas vanaf januari speelgerechtigd. In de wedstrijdselectie van Xavi zitten vijf spelers die officieel geen deel uitmaken van de A-selectie: Gavi, Nico, Abde Ezzalzouli, Alejandro Baldé en Ilias Akhomach. Gavi, Nico en Akhomach verschijnen desondanks aan het startsignaal. Dat betekent dat, samen met Mingueza, Piqué, Eric García, Jordi Alba en Busquets, liefst acht zelf opgeleide spelers in de basis staan.

Barcelona wacht al een maand, inclusief de interlandperiode, op een overwinning in LaLiga. Sinds de 3-1 overwinning op Valencia op 17 oktober werd verloren van zowel Rayo Vallecano (1-0) als Real Madrid (1-2) en kwamen de Catalanen tegen Deportivo Alavés (1-1) en Celta de Vigo (3-3) niet verder dan een gelijkspel. De dubbele confrontatie met Dynamo Kiev in de Champions League werd daarentegen wel winnend afgesloten: 1-0 en 0-1. Espanyol wacht nog op de eerste zege buitenshuis. Het team van Vicente Moreno presteert wisselvallig met vier zeges (allen voor eigen publiek), vijf remises en vier nederlagen.

Barcelona won liefst 17 van de laatste 22 ontmoetingen met Espanyol en moest 5 remises toestaan. In 16 van deze 22 duels hielden los Azulgrana bovendien de nul. Barcelona won elk van de laatste 11 ontmoetingen met los Periquitos, terwijl Espanyol al sinds februari 2009 (1-2) niet meer van de stadsgenoot heeft gewonnen. In dat duel stonden Piqué, Sergio Busquets en Xavi op het veld.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Busquets; Nico Gonzalez, Frenkie de Jong; Gavi, Depay en Akhomach.