RB Leipzig haalt in statement keihard uit naar Duitse regering

Zaterdag, 20 november 2021 om 14:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:22

RB Leipzig moet het stadion de komende drie thuiswedstrijden gesloten houden, zo heeft de politiek in de deelstaat Saksen bepaald. De besmettingscijfers stijgen hard in Duitsland, wat ertoe heeft geleid dat de club uit de Bundesliga speciale maatregelen opgelegd heeft gekregen. Door het besluit blijft de Red Bull Arena gesloten tegen Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach in de Bundesliga en tegen Manchester City in de Champions League.

"De situatie in Duitsland, maar vooral in Saksen, is ernstig", begint Leipzig het statement op de website van de club. "We maken ons grote zorgen over het hoge aantal besmettingen en de hoge bezetting van de ziekenhuisbedden. Wij accepteren en respecteren dan ook de nieuwe wettelijke situatie, omdat wij begrijpen dat er nu alles aan gedaan moet worden om de verdere toename van coronabesmettingen een halt toe te roepen. We begrijpen alleen niet hoe de Saksische regering deze situatie zover heeft laten komen. De hoogste besmettingscijfers, in combinatie met het laagste vaccinatiepercentage, bewijst dat de politiek in Saksen er niet in is geslaagd om de pandemie in te dammen."

Leipzig vreest voor de financiële gevolgen, daar drie duels zonder thuispubliek een flinke strop betekent voor de huidige nummer vijf van de Bundesliga. "Naast de hardwerkende mensen in verpleegkundige beroepen en medische praktijken, klinieken, ziekenhuizen en gezondheidsautoriteiten, lijden ook andere organisaties onder deze situatie. Wij worden buiten onze schuld in economische moeilijkheden gebracht", zo klinkt het. "De nu besloten lockdown heeft verschillende gevolgen voor de club. We zullen opnieuw moeten spelen zonder fans, nadat we zo hadden gehoopt dat achter ons te laten. Na de afgelopen weken maakt dat het emotioneel niet makkelijker voor de ploeg."

De club spreekt tot slot van competitievervalsing, daar Leipzig de enige club is op het hoogste niveau in Duitsland die de deuren moet sluiten de komende weken. "We kunnen dus alleen maar hopen dat deze nieuwe situatie snel zal leiden tot een significante verlaging van de R-waarde, zodat we na de coronapandemie zo snel mogelijk terug kunnen naar de normaliteit." Het Duitse persbureau Reuters sluit niet uit dat Duitsland binnenkort weer in lockdown gaat. Ook Oostenrijk gaat met ingang van maandag tien dagen op slot. Bovendien gaat het land vanaf februari een vaccinatieplicht instellen.