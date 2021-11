PSV met geïmproviseerde basiself op jacht naar de koppositie

Zaterdag, 20 november 2021 om 15:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:38

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Duitse oefenmeester moet door blessureleed en corona een waslijst aan spelers missen, maar zei vrijdag tijdens de persconferentie dat andere spelers nu de kans hebben om zich te laten zien. Het duel in het Philips Stadion, wat tevens een weerzien betekent tussen 'leraar' Schmidt en 'leerling' Thomas Letsch, vangt om 16.30 uur aan en staat onder leiding van Bas Nijhuis.

De grootste klap die Schmidt de afgelopen dagen te verwerken kreeg was de lange absentie van Eran Zahavi. De spits kwam geblesseerd terug van de WK-kwalificatieduels met Israël en is zeker de komende drie maanden niet inzetbaar, zo vertelde Schmidt vrijdag. "Hij zal in ieder geval dit kalenderjaar niet terugkeren. Hij is in overleg met de dokters of rust of een operatie het beste is. Als die beslissing genomen is, weten we meer over zijn hersteltermijn." Ook de afwezigheid van Philip Max zal gevoeld worden in Eindhoven. De verdediger testte deze week positief op het coronavirus en maakt om die reden geen onderdeel uit van de wedstrijdselectie.

Naast Zahavi moet PSV het ook stellen zonder Jordan Teze, Cody Gakpo, Noni Madueke, Ryan Thomas en Richard Ledezma. Het goede nieuws voor PSV is de terugkeer van Davy Pröpper. Hij maakt net als onder meer Yorbe Vertessen, Armando Obispo en Ritsu Doan weer deel uit van de selectie, maar begint op de bank. Ook Marco van Ginkel begint vanaf de bank. "Ze kunnen opstaan en status in ons team krijgen", aldus Schmidt. "Ik heb dat bij Érick Gutiérrez en Mauro Júnior ook gezien de laatste wedstrijden. We hebben nog steeds een goed team, met voorin de nodige mogelijkheden. Tegen Fortuna Sittard en FC Twente hebben andere spelers al laten zien dat ze klaar zijn om het team te helpen."

PSV kan bij een zege op Vitesse de koppositie overnemen van Ajax. De ploeg van Schmidt staat momenteel op gelijke hoogte met de Amsterdammers, maar heeft een slechter doelsaldo (+35 tegenover +11). Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij RKC Waalwijk. "We willen een goede start maken na de interlands en treffen met Vitesse een goede tegenstander, waar we respect voor hebben", zei Schmidt tijdens de persconferentie. "We zijn klaar om hen te bestrijden, ook al is het ontzettend jammer dat dat zonder fans moet."

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Gutiérrez; Götze, Doan, Bruma; Vinícius

Opstelling Vitesse: Schubert; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bero, Frederiksen; Buitink, Openda