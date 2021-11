Keuken Kampioen Divisie laat fans kiezen tussen drie wedstrijdballen

Zaterdag, 20 november 2021 om 13:00 • Laatste update: 12:34

Volgers van de Keuken Kampioen Divisie mogen bepalen met welke wedstrijdbal wordt gespeeld in het seizoen 2022/23. In samenwerking met Derbystar lanceert de competitie de campagne #MijnBal: er zijn drie ballen ontworpen met ieder een eigen betekenis. Op vrijdag 26 november wordt op ESPN bekendgemaakt welk design de meeste stemmen heeft ontvangen.

Het eerste design, links afgebeeld, is de Derbystar 'Force'. "Deze bal staat voor de kracht van het voetbal. De clubs en spelers in de Keuken Kampioen Divisie zorgen voor verbinding en de maatschappelijke kracht van de regionale helden straalt af op het ontwerp van de Derbystar ‘Force’", meldt de Keuken Kampioen Divisie. De middelste bal wordt de Derbystar 'Energy' genoemd: "Deze bal staat voor intensiteit en ijver. De werklust die de hedendaagse Keuken Kampioen Divisie-voetballer ontwikkelt en naar het hoogste niveau stuwt." De rechts afgebeelde bal is de Derbystar 'Elan'. "Deze bal is hét symbool voor passie, aanvalsgeest en ambitie. De gemeenschappelijke kwaliteiten van de voetballers in de Keuken Kampioen Divisie. Op een aantrekkelijke wijze met hart en ziel streven voor het beste resultaat."

Via keukenkampioendivisie.nl/mijnbal kunnen volgers van de Keuken Kampioen Divisie stemmen op hun favoriete design. De bal met de meeste stemmen wordt in gebruik genomen in het seizoen 2022/23. De winnaar wordt vrijdagavond in het programma Voetbal op Vrijdag van ESPN bekendgemaakt.