Michael van Gerwen traint met ’beste voetballer van de Premier League’

Zaterdag, 20 november 2021 om 12:14 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:18

Michael van Gerwen bereidt zich met een opvallende trainingspartner voor op de kwartfinales van de Grand Slam of Darts, het prestigieuze dartstoernooi in Wolverhampton. De drievoudig wereldkampioen uit Nederland werd tijdens zijn training vergezeld door Declan Rice, middenvelder van West Ham United en het nationale elftal van Engeland.

De twee dronken daarna ook nog een kop koffie, zo blijkt uit een post van de dartskampioen op Instagram. Van Gerwen versloeg Gary Anderson donderdag in een lang gelijkopgaande strijd, 10-8, en bereikte daarmee de kwartfinales. Bij de laatste acht neemt Van Gerwen, die de Grand Slam of Darts in 2015, 2016 en 2017 won, het zaterdag op tegen Michael Smith. De Engelsman was eerder op de avond te sterk voor Joe Cullen: 10-5.

Gerwyn Price en James Wade plaatsten zich vrijdag voor de halve finales van de Grand Slam of Darts. De andere kwartfinales, Van Gerwen-Smith en Peter Wright-Fallon Sherrock, worden zaterdag gespeeld. De halve finales en finale zijn zondag. De winnaar van het toernooi gaat naar huis met een bedrag van bijna 150.000 euro.

Rice, 22 jaar, is een van de smaakmakers van het dit seizoen sterk presterende West Ham, dat momenteel een derde plaats in de Premier League inneemt. De middenvelder kreeg eerder deze week prachtige complimenten van oud-voetballer en voormalig bondscoach Glenn Hoddle. “Ik denk dat we ongelooflijke voetballers in dit land hebben. En ik denk ook dat Rice de beste voetballer van de Premier League is. Hij wordt alleen maar beter en beter.”