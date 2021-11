Aboutaleb over rellen: ‘Feyenoord-supporters en fans van andere clubs’

Zaterdag, 20 november 2021 om 11:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:52

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei vrijdagavond tijdens een persconferentie dat de groep relschoppers bij het uit de hand gelopen coronaprotest uit onder anderen Feyenoord-supporters en fans van andere clubs bestond. Bij de coronarellen in Rotterdam zijn zeven mensen gewond geraakt en zeker twintig arrestaties verricht na ongeregeldheden tussen politie en demonstranten op de Coolsingel. De politie heeft daarbij gericht geschoten.

Volgens Aboutaleb was er aan het begin van de avond weliswaar veel politie op de been, maar kwam ze tegen ‘een overmacht aan relschoppers en demonstranten’ te staan. Daarop ontstond ‘een orgie van geweld’ in het Rotterdamse centrum. Tijdens de rellen is er volgens de driehoek ‘fors geweld’ tegen de politie gebruikt, dat zich bovendien ‘heel snel ontwikkelde’. Zo werd er onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid.

“Helaas moest de politie al snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen niets vredigs in de zin hadden, maar erop uit waren om te rellen. Het beeld is dat dat niet allemaal Rotterdammers zijn. De politie herkende wel een aantal Rotterdammers, dat behoort tot het zogenaamde klassieke repertoire van de politie. Van de harde kern van de supporters van Feyenoord, maar er werden ook mensen waargenomen van andere clubs elders in Nederland.”

De demonstratie op de Coolsingel tegen de kabinetsplannen voor een 2G-beleid was niet aangemeld bij de gemeente, lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land, ongeveer vierhonderd agenten, werden ingeschakeld toen de boel uit de hand liep. Vier politiewagens gingen in vlammen op. Brandweerlieden moesten bij het blussen beschermd worden door agenten, aldus Aboutaleb. De burgervader sprak op de persconferentie van ‘een heldhaftig politieoptreden’ en keurde de agressie waarmee de politie te maken kreeg af. “Wat bezielt deze mensen? Geweld tegen dienders raakt me, ook de driehoek.”

Internationale media berichten uitgebreid over de onrust en verwijzen vaak naar de uitspraak van Aboutaleb over ‘een orgie van geweld'. 'Rotterdamse politie opent het vuur na geweld bij Covid-protest', kopt the Guardian. Het Belgische De Morgen schrijft dat protesten 'volledig uit de hand' zijn gelopen. "De betogers staken zwaar vuurwerk af, verkeersborden en stoeptegels werden gesloopt." Op de website van Het Laatste Nieuws worden foto's en video's getoond van brandende voertuigen en het optreden van de politie. Kranten als la Repubblica in Italië, Le Figaro in Frankrijk en het Spaanse La Vanguardia schrijven eveneens over de rellen. Ook media in Australië, Canada en de Verenigde Staten komen met berichten.