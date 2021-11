‘Dembélé incasseert tweede boete onder Xavi door grote vergissing’

Zaterdag, 20 november 2021 om 09:02 • Yanick Vos • Laatste update: 09:42

Ousmane Dembélé heeft opnieuw geen goede beurt gemaakt bij Barcelona-trainer Xavi. Nadat hij vorige week vrijdag al een boete van honderd euro kreeg omdat hij drie minuten te laat op de club verscheen, kreeg hij afgelopen dinsdagochtend een telefoontje van de club met de vraag waar hij was. Terwijl de complete selectie zich opmaakte voor de ochtendtraining, zat Dembélé thuis in de veronderstelling dat de oefensessie pas in de middag zou plaatsvinden.

In de Spaanse media werd de afgelopen dagen al volop geschreven over de tien regels die Xavi heeft ingevoerd bij Barcelona. Zo moeten spelers zich voortaan anderhalf uur voor de training melden op de club. Dembélé had vrijdagochtend om 08.30 uur moeten verschijnen, omdat de training om 10.00 uur gepland stond. De Fransman arriveerde echter om 08.33 uur en moet daarvoor 100 euro betalen.

De Frans international blijkt hardleers, want afgelopen dinsdag is hij volgens Esport3 opnieuw de mist ingegaan. Volgens de berichtgeving dacht Dembélé dat de training pas in de middag zou zijn, maar dinsdag was de enige dag waarop een ochtendtraining op het programma stond. De aanvaller zou dan ook verbaasd zijn geweest toen hem aan de telefoon werd gevraagd waar hij bleef. Dembélé haastte zich vervolgens naar de club, maar was opnieuw te laat, hetgeen hem een tweede boete zal hebben opgeleverd. Volgens de regels van Xavi zal Dembélé 200 euro moeten aftikken, het dubbel van zijn eerste boete.

Xavi zit vanavond voor het eerst op de bank als trainer van Barcelona. Volgens Spaanse media kunnen Frenkie de Jong en Memphis Depay op een basisplaats rekenen in de stadsderby tegen Espanyol. Luuk de Jong moet genoegen nemen met een plek op de bank. Naar verwachting kiest Xavi vanavond in de voorhoede voor Abde, het negentienjarige talent dat zich kan opmaken voor zijn eerste basisplaats.