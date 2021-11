Maduka Okoye na recordtransfer niet bang voor dramatische wending

Zaterdag, 20 november 2021 om 08:37 • Yanick Vos

Sparta Rotterdam-keeper Maduka Okoye maakt na dit seizoen de overstap naar Watford. De Nigeriaanse doelman verlaat de Eredivisie daarmee voor de Premier League. Maar mogelijk komt hij volgend seizoen in de Championship te spelen, daar Watford momenteel op de zeventiende plaats staat en vecht tegen degradatie. Okoye is niet bang dat zijn toekomstige club degradeert.

Watford en Sparta maakten bijna twee weken geleden bekend dat er overeenstemming was bereikt over de transfer van Okoye. Hoewel beide clubs geen uitspraken doen over de hoogte van de transfersom, wisten diverse media te melden dat het gaat om een bedrag van zeven miljoen euro. Niet eerder ontving Sparta zoveel geld voor een speler. "Het gaat heel snel. Ik heb soms geen woorden om dit te beschrijven. Toen ik mijn contract tekende, geloofde ik het pas echt", zegt Okoye in gesprek met de NOS.

Watford houdt in de Premier League voorlopig Burnley, Newcastle United en Norwich City onder zich. Wanneer de club bij de laatste drie eindigt, speelt Okoye volgend seizoen in de Championship. "Ik ben daar niet bang voor. Deze ploeg heeft heel veel kwaliteit. Maar het is natuurlijk wel de Premier League, de beste competitie van de wereld. Ik ben vanaf nu groot Watford-supporter en hoop dat ze in de Premier League blijven”, aldus Okoye.

Voordat Okoye naar Londen verhuist, wil hij het seizoen bij Sparta Rotterdam zo goed mogelijk ten einde brengen. Hij hoopt zich met zijn huidige werkgever te handhaven in de Eredivisie. "Ik wil het hier mooi afsluiten en ik weet zeker dat we in de Eredivisie blijven”, aldus Okoye. Sparta komt vanavond om 18.45 uur in actie tegen FC Twente.