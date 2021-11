Feyenoord kaapte Dessers-transfer: ‘Als er toen camera’s bij waren geweest...'

Zaterdag, 20 november 2021 om 07:32 • Yanick Vos

Cyriel Dessers heeft een boekje opengedaan over zijn transfer van KRC Genk naar Feyenoord. De spits maakte op de slotdag van de zomerse transferperiode de overstap vanuit België naar Rotterdam. In gesprek met De Telegraaf spreekt Dessers van de ‘zotste’ dag uit zijn leven. Vroeg in de ochtend leek het er namelijk nog op dat hij voor Leganés zou gaan spelen.

Dinsdagavond 31 augustus rond 22.00 uur maakte Feyenoord de komst van Dessers bekend. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Genk, met optie tot koop. Dat de Nigeriaans international voor Feyenoord tekende, had hij diezelfde ochtend nog niet voorzien. “Die dag was de zotste van mijn leven. Als er toen camera’s bij waren geweest... Die documentaire had een Oscar kunnen winnen”, aldus Dessers.

Op de slotdag van de zomerse transferwindow vertrok Dessers om zes uur ’s ochtends naar Madrid. “Met het idee bij Leganés te gaan tekenen”, aldus de ex-aanvaller van onder meer NAC Breda en Heracles Almelo. “Maar aan de gate kregen we plots telefoon van meerdere clubs. Antwerp, Nottingham Forest, Feyenoord. Uiteindelijk zijn Stijn (Francis, zijn makelaar, red.) en ik het vliegtuig opgestapt. Tijdens de vlucht heb je 2,5 uur lang geen flauw idee voor welke ploeg je de volgende dag gaat spelen. Op dat moment lag mijn lot in handen van de clubs.”

Toen Dessers en zijn zaakwaarnemer landden in Madrid, werden alle opties doorgenomen. “Na de landing zijn we op een bankje voor de luchthaven tussen de taxi’s gaan zitten. Uiteindelijk heeft Genk een akkoord bereikt met Feyenoord en heb ik mijn contract getekend in de lobby van een hotel in Madrid”, onthult de 26-jarige Dessers, die tot aan het einde van het seizoen vastligt in De Kuip.

“Iedereen zegt dat je niet voor het geld moet kiezen, maar als die cijfers voor je neus liggen, werkt dat toch even anders. Ik kreeg een keer een aanbod uit Japan. Echt een megabod! Zelfs mijn mama zei: ’Cyriel, zou je hier toch niet eens over nadenken?’ Uiteindelijk heb ik het niet gedaan”, aldus Dessers, dit seizoen goed voor vijf doelpunten in alle competities namens Feyenoord.