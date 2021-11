Matthijs de Ligt blijft ploeggenoten voor als bestbetaalde speler in Serie A

Zaterdag, 20 november 2021 om 07:04 • Yanick Vos

Matthijs de Ligt mag zich de bestbetaalde speler van de Serie A noemen, zo heeft Calcio Finanzia berekend. Voorheen was Cristiano Ronaldo de duurste speler in de Italiaanse topcompetitie, maar sinds zijn vertrek naar Manchester United afgelopen zomer, betaalt geen enkele club op het hoogste Italiaanse niveau zoveel als Juventus aan de 22-jarige Oranje-international.

Met zijn 31 miljoen euro per jaar was Ronaldo van 2018 tot halverwege 2021, waarin hij goed was voor 101 doelpunten in 134 wedstrijden in alle competities, de bestbetaalde speler in de Serie A. Afgelopen zomer maakte hij transfervrij de overstap naar Manchester United, waar hij naar verluidt omgerekend 654.000 euro per week verdient. De Ligt was tijdens het verblijf van Ronaldo al de op-één-na bestbetaalde speler in Italië. De ex-Ajacied zette in 2019 zijn handtekening onder een contract ter waarde van acht miljoen euro per jaar. Het salaris van de cliënt van Mino Raiola kan jaarlijks via variabelen oplopen tot twaalf miljoen euro.

De Ligt laat Internazionale-middenvelder Christian Eriksen (7,5 miljoen euro) en ploeggenoot Paulo Dybala achter zich. De Argentijns international staat met een salaris van 7,3 miljoen euro op de loonlijst. Naar verwachting zet hij op korte termijn zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis. Volgens Italiaanse media gaat Dybala net als De Ligt een basissalaris van acht miljoen euro verdienen. Dat bedrag kan jaarlijks met nog eens twee miljoen oplopen. Aaron Ramsey, Adrien Rabiot (Juventus), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) en Arturo Vidal (Internazionale) verdienen allen zeven miljoen euro per jaar.

Topverdieners Serie A

Matthijs de Ligt: 8 miljoen euro

Christian Eriksen: 7,5 miljoen euro

Paulo Dybala: 7,3 miljoen euro

Aaron Ramsey: 7 miljoen euro

Adrien Rabiot: 7 miljoen euro

Zlatan Ibrahimovic: 7 miljoen euro

Arturo Vidal: 7 miljoen euro

Wojciech Szczesny: 6,5 miljoen euro

Leonardo Bonucci: 6,5 miljoen euro

Lautaro Martínez: 6 miljoen euro