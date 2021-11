Eljero Elia maakt langverwachte rentree: ‘Keuken Kampioen Divisie? So be it’

Vrijdag, 19 november 2021 om 23:38 • Dominic Mostert

Eljero Elia heeft zijn officiële rentree bij ADO Den Haag achter de rug. De 34-jarige buitenspeler kwam vrijdagavond een kwartier voor tijd als invaller binnen de lijnen tegen Telstar (0-2 zege), nadat hij eerder deze week werd gepresenteerd als aanwinst. Van een spectaculaire invalbeurt was geen sprake, maar Elia is bovenal blij om weer op het veld te staan. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij FC Utrecht in de zomer werd ontbonden en trainde sinds eind september al mee bij ADO.

Elia debuteerde in december 2004 in dienst van ADO in het betaald voetbal. Hij vertrok in de zomer van 2007 naar FC Twente en is na ruim 14 jaar dus terug op het oude nest. "Het was leuk om weer lekker op het veld te staan en plezier te maken", vertelt Elia na zijn eerste officiële optreden sinds 13 mei in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet. Het maakt me niet uit voor hoeveel supporters het is en in welke competitie. Ik wil voetballen, stap voor stap steeds meer minuten maken, écht wedstrijd fit worden en het zo lang mogelijk volhouden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zijn rentree smaakt naar meer, vertelt Elia. "Ik voel me echt lekker bij ADO", geeft de aanvaller aan. Elia stond in 2010 nog in de WK-finale en werd veertien maanden geleden kampioen van Turkije met Istanbul Basaksehir, maar ziet zijn overstap naar ADO niet als een grote achteruitgang op sportief vlak. "Ik ben gewoon teruggegaan naar mijn home town. De cirkel is rond. Dat ADO nu in de Keuken Kampioen Divisie speelt, so be it. Het is mijn club en het is een bewuste keuze om vijf minuten van mijn huis te gaan voetballen."

"Vooral ook omdat mijn kinderen nu in een fijne omgeving opgroeien en vriendjes kunnen maken die ze niet meer hoeven te verlaten omdat ik ergens ver weg ga spelen", legt Elia zijn keuze uit. "Mijn zoontje is nu twee jaar oud en begint een klein beetje te begrijpen wat ik doe. Het belangrijkste voor mij is dat hij mij straks in een stadion ziet voetballen. En het aantal toeschouwers waarvoor ik speel, boeit me echt niet zo veel."