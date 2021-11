Myron Boadu wordt na wisselbeurt opnieuw overschaduwd door vervanger

Vrijdag, 19 november 2021 om 23:13 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:17

AS Monaco en Lille OSC hebben vrijdagavond de punten gedeeld in de Ligue 1. De regerend landskampioen kwam in de eerste tien minuten op een 0-2 voorsprong in Stade Louis II, maar Monaco kwam uiteindelijk terug tot 2-2. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Wissam Ben Yedder, die Myron Boadu verving en de impuls bracht die de jonge basisklant niet kon leveren. Op dat moment stond Monaco overigens met een man minder op het veld.

Lille had de voorgaande vier competitiewedstrijden niet gewonnen, maar schoot in Monaco uitstekend uit de startblokken. Jonathan David scoorde tweemaal in de eerste tien minuten en vijzelde zijn seizoenstotaal op tot tien doelpunten, waarmee hij topscorer van de Ligue 1 is. De Canadees mocht na drie minuten aanleggen voor een strafschop na een tackle van Strahinja Pavlovic op Xeka in het zestienmetergebied en vond de rechterhoek. Vervolgens dook David na een lange bal van Tiago Djaló op voor keeper Alexander Nübel en rondde hij rustig af.

In de slotfase van de eerste helft vond Monaco de aansluiting via Krépin Diatta, die vanaf de hoek van het strafschopgebied naar binnen trok en hard raak schoot met het linkerbeen. Monaco zocht naar de gelijkmaker en werd dreigend via Gelson Martins, die de bal ontving van Boadu. De opdracht voor de thuisploeg werd een stuk uitdagender doordat Pavlovic zijn tweede gele kaart ontving na een overtreding op Jonathan Ikoné, maar niet veel later kwam Monaco toch op 2-2. Invaller Ben Yedder werd in het strafschopgebied bereikt door Kevin Volland en bepaalde vanuit een moeilijke hoek de eindstand.

Ben Yedder was in minuut 72 ingevallen voor Boadu en kwam elf minuten daarna tot scoren. Voor de tweede keer dit seizoen overschaduwde hij Boadu met een succesvolle invalbeurt: op 22 september kwam Ben Yedder als vervanger van de Nederlander tweemaal tot scoren tegen Saint-Étienne (2-1 zege). In het kalenderjaar 2021 scoorde Ben Yedder al acht keer als invaller; geen enkele andere speler uit een topvijfcompetitie in Europa deed dat vaker dan vijf keer. Dit seizoen kwam Ben Yedder tot 7 competitiegoals in 902 speelminuten, terwijl Boadu na 447 minuten op 0 treffers staat.