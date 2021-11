Dost kan Club Brugge ondanks doelpunt niet dichter bij promovendus brengen

Vrijdag, 19 november 2021 om 22:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

Club Brugge is aangelopen tegen een nederlaag in de Pro League. De nummer drie van België verloor ondanks een doelpunt van Bas Dost met 2-1 van KV Mechelen en heeft daardoor een achterstand van vier punten op koploper Royale Union Saint-Gilloise, de promovendus die nota bene een wedstrijd minder heeft gespeeld. Club kende bovendien een slechte generale repetitie voor de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig van woensdag. Noa Lang deed 79 minuten mee en was nagenoeg onzichtbaar; Ruud Vormer speelde de eerste helft. Bij Mechelen deden Lucas Bijker en Sandy Walsh negentig minuten mee.

Dost maakte vijf doelpunten in zijn voorgaande drie wedstrijden als basisspeler en kreeg zodoende weer het vertrouwen van trainer Philippe Clement. De spits liet zich in de slotfase van de eerste helft al gelden. Hij dwong doelman Gaëtan Coucke tot een redding en bezorgde Vormer ook een mogelijkheid om de score te openen. De wedstrijd bleef in de eerste helft verstoken van doelpunten, maar na de pauze kwam Club op voorsprong. Hans Vanaken vond Coucke op zijn pad met een inzet van dichtbij, waarna de rebound besteed bleek aan Dost: 0-1.

?????? ????????! ???? De Brugge-spits staat op de juiste plek en tikt binnen voor de 1-0! ??#ZiggoSport #JupilerProLeague pic.twitter.com/gnfVt6uS1T — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 19, 2021

In het restant van de tweede helft wist Mechelen de wedstrijd echter te kantelen. Na een afgeslagen aanval verstuurde Geoffrey Hairemans een onverwachte steekpass richting Hugo Cuypers, die opdook in het strafschopgebied van Club en de verre hoek vond. Nadat Dost en Mats Rits het vizier niet op scherp hadden, bepaalde Rob Schoofs de eindstand met een verrassende stift vanbuiten het strafschopgebied. Simon Mignolet kreeg zijn hand tegen de bal, maar was niet daadkrachtig genoeg. Mechelen boekte zodoende de eerste thuiszege op Club sinds augustus 2014.