Bayern houdt hele zure nasmaak over aan evenaring Bundesliga-record

Vrijdag, 19 november 2021 om 22:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:42

Bayern München is vrijdagavond tegen duur puntenverlies aangelopen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann ging op bezoek bij 1. FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw de volledige wedstrijd speelde, met 2-1 onderuit. De enige treffer van de Zuid-Duitsers van Robert Lewandowski leverde wel een evenaring van een Bundesliga-record op, daar Bayern nu op 101 doelpunten staat in het kalenderjaar 2021, net zoveel als 1. FC Köln in 1977. Door de nederlaag kan Borussia Dortmund, dat zaterdag in eigen huis VfB Stuttgart ontvangt, de recordkampioen tot op één punt naderen.

Voor Nagelsman was het duel met Augsburg een bijzonder weerzien met zijn voormalig werkgever. De trainer van Bayern kwam als speler én scout uit voor de nummer vijftien van de Bundesliga. Hij won in zijn carrière als trainer echter van geen enkel team vaker dan van Augsburg: tien keer, waarvan negen keer op het hoogste niveau. Ditmaal verliep het echter een stuk stroever voor de ploeg van Nagelsmann. Bij het eerste serieuze gevaar van de thuisploeg was het meteen raak halverwege de eerste helft. Mads Pedersen ontving de bal op zo'n negen meter van het doel en was trefzeker met een schot in de rechterhoek: 1-0.

Bayern zette daar in de beginfase nauwelijks iets tegenover en moest zelfs toezien hoe de thuisploeg de score na ruim een uur spelen verdubbelde, toen André Hahn een voorzet van IAgo vanaf de linkerkant van het veld achter Manuel Neuer kopte: 2-0. Bayern richtte zich echter al snel op en bracht via Lewandowski de marge weer naar één. De spits haalde na een hakje van Thomas Müller ineens uit en verraste doelman Rafal Gikiewicz in de korte hoek. In het tweede bedrijf was de koploper beduidend beter, maar wist het het veldoverwicht niet uit te drukken in de score. Lewandowski schoot vanuit kansrijke positie over en Alphonso Davies mikte rakelings naast de rechterpaal.

In de slotfase mocht de thuisploeg Gikiewicz danken dat Bayern niet langszij kwam. De doelman had na tachtig minuten een voortreffelijke redding in huis op een inzet van Lewandowski, die van dichtbij uithaalde. Ook de rebound van Davies miste richting. De laatste mogelijkheid van het duel kwam van de voet van Müller. De aanvaller leek te profiteren van een fout van Gikiewicz, maar zag zijn inzet rakelings langs de paal gaan. Komende dinsdag kan de ploeg van Nagelsmann op revanche, als hekkensluiter Dynamo Kiev naar de Allianz Arena komt in de Champions League.