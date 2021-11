KKD: Bizarre statistieken Dallinga, 4-4 in Amsterdam en vuurwerkproblemen

Vrijdag, 19 november 2021 om 22:14 • Laatste update: 23:01

Excelsior is de nieuwe koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen won vrijdagavond met 1-5 van Helmond Sport, mede door een hattrick van competitietopscorer Thijs Dallinga, die nu op twintig doelpunten staat uit zestien duels. Concurrent FC Volendam remiseerde tegen Jong Ajax in een waar spektakelstuk: 4-4. Op dit moment hebben beide ploegen 32 punten en staat Excelsior op basis van het doelsaldo bovenaan, maar Volendam heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Bij Telstar - ADO Den Haag (0-2) en FC Den Bosch - TOP Oss (1-0) waren ondanks het ontbreken van publiek ongeregeldheden.

Jong Ajax - Volendam 4-4

Het duel tussen Jong Ajax en Volendam was nog geen achttien minuten onderweg toen er al vijf keer gescoord was. De thuisploeg opende de score via Max de Waal, die prachtig raak schoot uit een vrije trap. Nadat Youri Regeer de score verdubbeld had op aangeven van Sontje Hansen, profiteerde Gaetano Oristanio van een miscommunicatie in de defensie bij de Amsterdammers. Ajax tilde de marge na een kwartier spelen wederom naar twee via Christian Rasmussen, maar moest toezien hoe Gorter de bal een minuut later zo in de voeten schoof bij Robert Mühren, die de goalie omspeelde en zijn vijftiende van het seizoen maakte: 3-2. Kenneth Taylor leek Ajax nog voor rust in veilige haven te schieten met de vierde Amsterdamse treffer vanaf de strafschopstip. Volendam richtte zich in de slotfase van het duel echter nog tweemaal op en hield via Martijn Kaars (intikker) en Denso Kasius (schitterend schot van afstand) op wonderbaarlijke wijze alsnog een punt over aan het doelpuntenfestijn: 4-4.

It's raining goals ??? Volendam met de 4-4 in de laatste minuut?#jajvol pic.twitter.com/eyGfSLTND5 — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2021

Helmond Sport - Excelsior 1-5

In de afgelopen drie wedstrijden van Excelsior (3-4 nederlaag tegen FC Eindhoven, 2-5 zege op Telstar en 4-4 gelijkspel tegen Almere City) vielen in totaal liefst 22 doelpunten. Een nieuw doelpuntenfestijn in Helmond leek al gauw aanstaande, want in de zeventiende minuut leidde Excelsior al met 0-2. Siebe Horemans opende de score uit een indraaiende vrije trap van Julian Baas, waarna Reuven Niemeijer voor de 0-2 zorgde toen hij de bal voor de voeten kreeg nadat Gaétan Bosiers van Helmond Sport een pass van Dallinga onbedoeld verlengde. Na de pauze trof Jules Houttequiet namens Helmond de lat, waarna Dallinga drie keer scoorde. De competitietopscorer maakte de 0-3 op aangeven van Horemans, zorgde van afstand voor de 0-4 en bepaalde in de slotfase de eindstand op 1-5; tussendoor had Jellert van Landschoot gescoord voor Helmond.

Thijs Da-lll-inga ?? De spits maakt zijn 20e van dit seizoen ??#helexc pic.twitter.com/tg9v7gBJzE — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2021

FC Dordrecht - De Graafschap 0-4

Alle doelpunten werden in de tweede helft gemaakt door De Graafschap. Voor de rust was het spel in evenwicht en gaf Dordrecht weinig weg; kort na de pauze scoorde kopte Jasper van Heertum raak uit een corner van Hicham Acheffay. Joey Konings verdubbelde de marge uit een rebound, na een redding van doelman Liam Bossin op een inzet van Jonathan Opoku. Met een poeier in de kruising zorgde Philip Brittijn voor de 0-3 en Danzell Gravenberch stond in de blessuretijd op de juiste plek bij de eerste paal om de eindstand te bepalen op 0-4. De Graafschap vergrootte de zorgen van Dordrecht, dat met tien punten uit zestien wedstrijden op de laatste plaats staat.

FC Emmen - Jong PSV 2-0

Na een kleine twintig minuten opende FC Emmen de score. Rui Mendes kreeg vanaf de rand van het zestienmetergebied een schietkans en zijn van richting veranderde inzet was doelman Maxime Delanghe te machtig. Twee minuten voor de rust kreeg Mendes een mogelijkheid om zijn productie te verdubbelen, maar in een één-op-één-situatie met Delanghe speelde hij de bal iets te ver voor zich uit. Reda Kharchouch besliste de wedstrijd in het tweede bedrijf in het voordeel van Emmen. De invaller ontving de bal van Azzeddine Toufiqui en schoof het leer achter Delanghe, waarmee hij zijn eerste officiële doelpunt voor Emmen maakte.

Telstar - ADO Den Haag 0-2

Bij ADO Den Haag ging in aanloop naar het duel met Telstar alle aandacht uit naar Eljero Elia, die donderdag zijn terugkeer bij de club bekendmaakte. Hij begon op de bank en zag Thomas Verheydt de stand na ruim een half uur spelen naar 0-1 tillen, toen hij wegdraaide bij zijn tegenstander en de bal in de kruising joeg. De spits maakte daarmee zijn tiende van het seizoen en is na vrijdagavond de enige speler die in elk van de afgelopen vier Keuken Kampioen Divisie-seizoenen de dubbele cijfers heeft gehaald. Even voor de openingstreffer had scheidsrechter Erwin Blank het duel stilgelegd nadat supporters van buiten het stadion vuurwerk op het veld gooiden. De score werd op slag van rust verdubbeld door Vicente Besuijen, die op de juiste plek stond na een gemiste strafschop van Verheydt: 0-2. Elia kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Samy Bourard en maakte daarmee zijn rentree in het shirt van de Hagenezen.

VVV-Venlo - FC Eindhoven 2-0

Eindhoven is dit seizoen de grote verrassing in de Keuken Kampioen Divisie en wist de laatste drie duels te winnen, maar moest op bezoek bij VVV zijn meerdere erkennen. Op slag van rust stond Braken op de juiste plek om een voorzet van Joeri Schroijen van de linkerkant van het veld hard tegen de touwen te schieten: 1-0. Ook in de tweede helft hadden de Limburgers het betere van het spel. De ploeg van Jos Luhukay gooide het duel na ruim een uur spelen in het slot via Mitchell van Rooijen, die raak kopte uit een hoekschop. Eindhoven probeerde nog wel een aansluitingstreffer te forceren, maar de momenten van opwinding waren na de tweede treffer van VVV zeer spaarzaam.

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

Toeschouwers zijn niet meer welkom bij wedstrijden, maar het duel in De Vliert werd in de eerste helft kort onderbroken doordat fans van de thuisploeg het stadion betraden en vuurwerk afstaken. Het stond op dat moment 1-0: gelegenheidsspits Ryan Leijten, eigenlijk aanvallende middenvelder, kon van dichtbij afronden nadat doelman Norbert Alblas een inzet van Roy Kuijpers pareerde. Zowel in de eerste als in de tweede helft volgden serieuze kansen voor TOP om op gelijke hoogte te komen. Onder meer Stuy van den Herik, Dean Guezen en Jearl Margaritha waren dreigend, maar keeper Wouter van der Steen van Den Bosch lette meermaals goed op.

Roda JC - Jong AZ 2-2

Jong AZ bleef de laatste vijf duels zonder overwinning, maar kwam op bezoek bij Roda JC wel op voorsprong na ruim tien minuten spelen. Na de bal gecontroleerd te hebben met de onderkant van de schoen, schoot Yusuf Barasi de bal op fraaie wijze in de rechterkruising: 0-1. Heel lang kon de ploeg van Maarten Martens echter niet van de voorsprong genieten, daar Anthony Limbombe de stand na een kwartier spelen gelijk trok. Op aangeven van Xian Emmers was het voor de aanvaller een koud kunstje om de bal in het lege doel te schuiven. Roda drong vervolgens aan en kreeg kansen via Patrick Pflücke en Richard Jensen, maar beide keren lag Sem Westerveld in de weg. Na ruim een uur spelen leidde de goalie van AZ wel de ogenschijnlijke overwinning van Roda in, toen hij de bal in de voeten schoof bij Dylan Vente: 2-1. Jelle Duin zorgde er in de slotminuut echter voor dat de Alkmaarders alsnog een punt overhielden: 2-2.

Almere City FC - MVV Maastricht 0-2

Een behoudende eerste helft kwam pas in de blessuretijd tot ontbranding: een inzet van Jeffry Puriel werd van de lijn gehaald, waarna ook Tim Receveur dicht bij een doelpunt was. In de tweede helft was het echter MVV dat op voorsprong kwam. Sven Blummel krulde de bal kort na de pauze in de verre hoek. Almere City kreeg een uitgelezen kans om langszij te komen, toen een handsbal van Orhan Dzepar resulteerde in een strafschop, maar doelman Romain Matthys keerde het schot van Jonas Arweiler. Negen minuten voor tijd besliste Blummel de wedstrijd in het voordeel van MVV.

NAC Breda - Jong FC Utrecht 1-1

Jong FC Utrecht hoopte zich te herpakken na de beschamende 0-6 nederlaag tegen FC Eindhoven van twee weken geleden, maar kwam kort na de rust op achterstand in Breda. Na een voorzet van Thom Haye bleef de bal hangen in het strafschopgebied en uiteindelijk gaf Julliani Eersteling het laatste zetje, waardoor de treffer de boeken in ging als een eigen doelpunt. Elf minuten later bracht Raymong Huizing de stand in evenwicht met een hard schot na een vrije trap van Rayan El Azrak. NAC was het meest nadrukkelijk op zoek naar het winnende doelpunt, maar dat kwam er niet.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Excelsior 16 10 2 4 18 32 2 FC Volendam 15 9 5 1 17 32 3 De Graafschap 16 9 3 4 10 30 4 FC Emmen 15 9 2 4 11 29 5 ADO Den Haag 16 10 2 4 13 26 6 Jong Ajax 15 8 2 5 9 26 7 FC Eindhoven 16 8 2 6 7 26 8 FC Den Bosch 16 8 1 7 -3 25 9 Roda JC Kerkrade 14 6 4 4 7 22 10 MVV Maastricht 15 7 0 8 -15 21 11 Jong AZ 15 6 2 7 -2 20 12 NAC Breda 15 5 4 6 2 19 13 Jong FC Utrecht 15 5 4 6 -3 19 14 VVV-Venlo 16 6 1 9 -5 19 15 Jong PSV 15 5 3 7 -2 18 16 Telstar 16 4 5 7 -15 17 17 Helmond Sport 16 4 3 9 -12 15 18 Almere City FC 16 3 4 9 -8 13 19 TOP Oss 16 3 3 10 -11 12 20 FC Dordrecht 16 2 4 10 -18 10