Bram Moszkowicz snapt niets van uitspraak Van Gaal over Peter R. de Vries

Vrijdag, 19 november 2021 om 21:32 • Dominic Mostert

De analisten van Veronica Inside zijn teleurgesteld door de onwil van de spelers en de bondscoach van het Nederlands elftal om zich uit te spreken over de mensenrechtenschendingen in Qatar. In de uitzending van vrijdagavond wordt benoemd dat F1-coureur Lewis Hamilton vrijdag tijdens een vrije training in Qatar met een helm in regenboogkleuren verscheen om daarmee de gelijkheid van alle mensen te onderstrepen. De Engelsman vindt dat sporters die actief zijn in Qatar 'verplicht zijn om bewustwording te creëren', maar de Nederlandse voetballers doen dat nog niet.

Nadat Oranje zich dinsdagavond kwalificeerde voor het WK, werden Louis van Gaal en Georginio Wijnaldum gevraagd hoe ze dachten over de politieke controverses rondom het WK in Qatar. Ze wilden allebei geen inhoudelijke reactie geven. "Het is niet aan de bondscoach en aan de spelers om over politieke zaken te praten", zei Van Gaal. "Daar heb je andere heren voor." Enkele dagen eerder liet de keuzeheer zich echter wel uit over de geldende coronamaatregelen in Nederland en insinueerde hij een gebrek aan leiderschap bij premier Mark Rutte.

Valentijn Driessen vindt dat Van Gaal ‘zijn mond moet opentrekken’ en Derksen wijst naar de rol die spelers kunnen vertolken. "Als ik speler was en ik hoor mijn trainer dit allemaal zeggen, dan zou ik zeggen: ‘Moet je luisteren: ik ben jouw speler en we kunnen best over voetbal discussiëren, maar als ik een afwijkende politieke mening heb, heb ik de vrijheid om daar wat over te zeggen, hoor. Daar heb jij geen flikker over te vertellen, Van Gaal.’ Dat realiseert Van Gaal zich niet, maar hij voelt zich zo groot, dat hij denkt te kunnen zeggen dat ze allemaal hun mond moeten houden over politiek." Derksen noemt de spelers 'krachteloze slappelingen'.

Van Gaal stelde dinsdag dat er 'overal wel wat' aan de hand is. "In Nederland is Peter R. de Vries, een grote vriend van mij, vermoord. Wat moet je daarover zeggen? Ik weet wel dat het misschien onvergelijkbaar is, maar ik heb daar ook heel veel moeite mee gehad." De uitspraak kan op weinig begrip rekenen bij jurist Bram Moszkowicz, die aanwezig is bij het programma. "De vergelijking die Van Gaal maakt, van het land waar de mensenrechten worden geschonden naar de moord op Peter R. de Vries… Ik probeer helder te denken, maar ik kan die stap niet maken. Alsof dat betekent dat we in Nederland ook onze mond moeten opendoen, omdat er mensen worden vermoord in Nederland. Ja, dat weten we."

Moszkowicz vermoedt dat Van Gaal zich slechts schikt naar de strategie van de KNVB. De bond wil de communicatie over de controverses rondom Qatar niet via de spelers en technische staf voeren. Derksen raakt daar echter niet door overtuigd. "Denk je nou echt dat Van Gaal zich wat aantrekt van mevrouw Van Leeuwen (directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen, red.)? Ze durven hem helemaal niet weg te sturen. Hij mag wel wat zeggen over Mark Rutte, maar niet over Qatar. Dat is natuurlijk ongeloofwaardig."

Meer dan 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen bij de aanleg van stadions en andere faciliteiten voor het WK voetbal in Qatar, schreef the Guardian eerder dit jaar. In maart bracht de KNVB het eigen standpunt naar buiten over het WK 2022. De bond benadrukte absoluut geen voorstander te zijn van een eindtoernooi in de oliestaat, maar gaf tegelijkertijd aan dat een boycot van het WK geen optie is. De KNVB denkt niet dat de situatie in Qatar erg zal verbeteren als het Nederlands elftal over een jaar thuisblijft. Mensenrechtenorganisaties Amnesty International en Human Right Watch zijn niet voor een boycot en de KNVB sloot zich in de eigen verklaring aan bij die zienswijze.