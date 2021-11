Guardiola komt met prachtige woorden voor Giovanni van Bronckhorst

Vrijdag, 19 november 2021 om 20:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:58

Josep Guardiola heeft zich vrijdagmiddag tijdens de persconferentie van Manchester City gericht tot Giovanni van Bronckhorst. Laatstgenoemde werd donderdag officieel aangesteld als nieuwe manager van Rangers en dat komt hem op mooie woorden te staan van de manager van City. Van Bronckhorst en Guardiola werkten met elkaar samen bij de City Football Club, nadat de Nederlander in 2019 vertrok als trainer bij Feyenoord.

In aanloop naar het thuisduel met Everton van zondag nam Guardiola de tijd om zijn voormalig collega te feliciteren met zijn nieuwe job. "Het is een groot compliment aan hem", zei Guardiola vrijdag, toen hem tijdens de persconferentie werd gevraagd naar de aanstelling van Van Bronckhorst als trainer in Glasgow. "Rangers is een van de grootste clubs in Schotland, het is een prachtige kans voor hem. Hij is hier een tijdje geweest en we hebben nog steeds contact. Het is een hele fijne man, ik wens hem het allerbeste."

Van Bronckhorst stond in 2017 met Feyenoord tegenover het Manchester City van Guardiola in de Champions League en werkte naderhand nauw samen met de Spanjaard bij de City Football Club. Verwacht werd dat de voormalig trainer van de Rotterdammers coaches als Patrick Vieira zou volgen om ervaring op te doen bij New York City, maar in plaats daarvan koos hij voor een avontuur bij Guangzhou R&F in de Chinese Super League. Engelse media schoven Van Bronckhorst in het verleden al meerdere keren naar voren als opvolger van Guardiola bij City.

"Hij was heel open", zei Van Bronckhorst in het verleden tegen Sky Sports over de samenwerking met Guardiola. "Hij sprak over de trainingen, ik kreeg de gelegenheid om alles te zien en mocht in gesprek met zijn staf. Dat zijn momenten waarop je hem echt in actie kunt zien en hij is een heel speciale coach. Die maanden met hem in Manchester heb ik dingen gezien die ik voorheen nooit had gezien. Dat heeft mij enorm geholpen in mijn ontwikkeling als trainer. Pep is momenteel een coach die veel jonge coaches beïnvloedt. En hij is niet de enige, Jürgen Klopp doet dat ook geweldig bij Liverpool."