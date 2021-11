Einde van een tijdperk: Oscar Tabárez ontslagen als bondscoach Uruguay

Vrijdag, 19 november 2021 om 20:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:20

De voetbalbond van Uruguay heeft bondscoach Oscar Tabárez ontslagen. De 74-jarige keuzeheer stond sinds 2006 aan het roer bij de nationale ploeg, maar moet het veld ruimen na teleurstellende resultaten in de WK-kwalificatiereeks. Na vier opeenvolgende nederlagen moet Uruguay alle zeilen bijzetten om zich te kwalificeren voor het WK.

Uruguay verloor in de afgelopen week van zowel Argentinië (0-1) als Bolivia (3-0) en staat daardoor op de zevende plek in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep. Vorige maand verloor Uruguay ook al van Argentinië (3-0) en Brazilië (4-1). Uruguay heeft zestien punten verzameld uit veertien wedstrijden. De bovenste vier ploegen kwalificeren zich rechtstreeks voor het WK, terwijl de nummer vijf een intercontinentale play-off speelt. Omdat nummer vier Colombia slechts een punt meer heeft dan Uruguay, is WK-deelname nog zeker niet uit zicht.

Tabárez was tussen 1988 en 1990 al eens bondscoach van Uruguay en keerde in maart 2006 terug. Zijn grootste succes vierde hij in 2011 met het veroveren van de Copa América. Een jaar eerder reikte Uruguay bovendien tot de halve finale van het WK, waarin Oranje met 2-3 te sterk was. Tabárez loodste la Celeste voor het eerst in veertig jaar naar de laatste vier op het WK. Op de mondiale eindronde van 2014 vormde de achtste finale het eindstation; in 2018 kwam Uruguay tot de kwartfinale. In de Copa América kwam Uruguay sinds de gewonnen editie van 2011 nooit verder dan de kwartfinale.

In Uruguay werd al enkele dagen rekening gehouen met het vertrek van Tabárez. Lokale media noemen massaal Diego Aguirre als vermoedelijke opvolger. De 56-jarige Uruguayaan is sinds afgelopen zomer werkzaam bij Internacional in Brazilië. Hij zou aan de slag kunnen bij Uruguay nadat het seizoen van de Braziliaanse Série A eindigt op 9 december. De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd van Uruguay is op 27 januari tegen Paraguay.