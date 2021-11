Kieft: ‘Iedereen is opgewonden over hem, maar hij heeft niet eens een basisplek’

Vrijdag, 19 november 2021 om 20:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:09

Wim Kieft heeft in zijn wekelijkse column in De Telegraaf een sneer uitgedeeld aan Steven Bergwijn. De aanvaller van Tottenham Hotspur schoot het Nederlands elftal deze week met een doelpunt en een assist naar het WK ten koste van Noorwegen (2-0), maar de oud-voetballer vindt het te vroeg voor een jubelstemming. Ook maakt Kieft zich zorgen over het niveau van de Eredivisie, wat spelers volgens hem geen enkele garanties geeft om te slagen in het buitenland.

"Zeker de individuele toptalenten van Ajax van tweeënhalf jaar terug hebben het moeilijk", spreekt Kieft zijn zorgen uit. "Met Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Matthijs de Ligt en zelfs Frenkie de Jong, maar ook Steven Bergwijn, afkomstig van PSV. Hun tekortkomingen komen in het buitenland aan het licht terwijl die in de Eredivisie gecamoufleerd werden. Dat baart mij zorgen. De Jong kwam onder Ronald Koeman verder naar voren te spelen omdat Sergio Busquets op De Jongs positie een klasse beter is. Hij versnelt het spel als geen ander, zet spelers voor de keeper en verspeelt de bal nooit. Voor dat topniveau komt De Jong nog tekort terwijl hij op zijn huidige positie meer naar voren te weinig rendement heeft."

Ook over de ontwikkeling van De Ligt is Kieft niet bepaald te spreken. De centrumverdediger, die zijn plek in het Nederlands elftal onder Louis van Gaal heeft moeten afstaan aan Stefan de Vrij, is ook bij Juventus niet altijd verzekerd van een basisplek. "Hij moet bij Juventus concurreren met oudjes zoals Leonardo Bonucci en Giorgio Chiellini en dan krijg je het moeilijk in een land als Italië, waar ze gek zijn van ervaren verdedigers op leeftijd", aldus Kieft. "De Ligt wil zich te veel manifesteren en dan maakt hij fouten. Terwijl hij zichzelf beter de tijd kan gunnen en vertrouwen op zijn kwaliteiten. Die bezit hij voldoende."

De Ligt, die door afwezigheid van De Vrij dinsdag terugkeerde in de basis bij Oranje, zag hoe Bergwijn tegen de Noren een hoofdrol voor zich opeiste. De aanvaller schoot op aangeven van Arnaut Danjuma de 1-0 tegen de touwen en was niet veel later de aangever bij de 2-0 van Memphis Depay. "Over Bergwijn doet iedereen opgewonden na zijn doelpunt en assist tegen Noorwegen, maar in bijna twee jaar Tottenham Hotspur is het hem niet geluk om een basisplaats te veroveren", is Kieft kritisch. "Je moet nog maar zien of hem dat lukt onder Antonio Conte. Bergwijn heeft ruimte nodig om zich te onderscheiden. Dat is het grote verschil met Antony van Ajax. Die heeft diepgang en snelheid, maar kan tevens goed uit de voeten in de kleine ruimte."

Kieft kon daarentegen wel genieten van het optreden van Virgil van Dijk, die het elftal bij de hand nam tegen Noorwegen en leiderschap toonde. De verdediger van Liverpool kreeg na afloop van het gelijkspel tegen Montenegro de nodige kritiek te verwerken. "Naast Van Dijk hielden ook de ervaren Daley Blind, Frenkie de Jong en Stefan de Vrij hun mond", schrijft Kieft. "In dit rijtje wordt vaak Memphis Depay gezet, maar die hoort daar niet in thuis. Hij is evenals Marco van Basten vroeger een aanvaller, een intuïtieve speler, die veel meer met zichzelf bezig is dan met het team. Spelers als Depay en Van Basten zijn belangrijk vanwege hun doelpunten en assists."