Valentijn Driessen voorspelt: ‘Ik denk dat hij na dit jaar vertrekt bij Ajax’

Vrijdag, 19 november 2021 om 19:42 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:48

Erik ten Hag is bezig aan zijn laatste seizoen als trainer van Ajax, vermoedt Valentijn Driessen. Het contract van Ten Hag loopt weliswaar door tot medio 2023, maar volgens Driessen benadert hij het sportieve plafond in Amsterdam. Als Ajax dit seizoen ver reikt in de Champions League, is er in de ogen van de chef voetbal van De Telegraaf weinig wat Ten Hag nog zou kunnen bewerkstelligen.

Ten Hag is sinds december 2017 werkzaam bij Ajax en werd sindsdien tweemaal kampioen van Nederland. Verder won hij tweemaal de KNVB Beker, eenmaal de Johan Cruijff Schaal, bereikte hij met Ajax de halve finale van de Champions League en stond de ploeg bovenaan in het voortijdig beëindigde seizoen 2019/20. "Ik denk dat hij na dit jaar vertrekt bij Ajax. Als ze dit jaar goed presteren in de Champions League, is er voor de rest niet veel meer uit te halen", stelt Driessen in de podcast Kick-Off.

Ajax is na vier speelrondes in de Champions League al zeker van plaatsing voor de achtste finale. De groepswinst kan de ploeg van Ten Hag ook bijna niet ontgaan. "Als je weer de halve finale haalt, of zelfs meer, dan heb je het echt geweldig gedaan. Maar wat is de toekomst van Ajax? Je zult nooit structureel bij de laatste vier of laatste acht spelen, want daarvoor ben je gewoon niet kapitaalkrachtig genoeg. Of het nu Manchester United wordt of een andere club: ik denk dat hij bezig is aan zijn laatste jaar."

De naam van Manchester United wordt genoemd omdat Ole Gunnar Solskjaer op de schopstoel zit. Volgens de krant Manchester Evening News geldt trainer Brendan Rodgers van Leicester City als favoriet om Solskjaer eventueel op te volgen, maar staan trainers als Ten Hag en Luis Enrique er ook goed op. "Zou hij niet liever naar de Bundesliga gaan? Daar heeft hij toch zijn hart aan verpand?", vraagt de aanwezige journalist Jeroen Kapteijns zich af. Ten Hag noemde de Bundesliga eerder deze maand nog een 'fantastische competitie'.

"Er moet wel ruimte zijn bij die clubs", benadrukt Driessen echter. "Borussia Dortmund is van het niveau van Ajax. De enige die erboven uitsteekt is Bayern München, maar die club gaat Julian Nagelsmann niet aan de kant zetten. Dat geloof ik niet. Manchester United zou natuurlijk geweldig zijn. Je krijgt daar meestal wel de tijd om wat neer te zetten." Na het vertrek van Sir Alex Ferguson in 2013 stonden David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Solskjaer aan het roer op Old Trafford.