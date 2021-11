Dani Alves: ‘Dest kan een van de beste spelers ter wereld worden’

Vrijdag, 19 november 2021 om 19:22 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:29

Dani Alves is vastberaden om Sergiño Dest van advies te voorzien bij Barcelona, zo vertelde hij tijdens zijn presentatie. De kersverse aanwinst van Barça zal aan de rechterkant de concurrentiestrijd moeten aangaan met de voormalig Ajacied, maar ziet dat niet als zijn voornaamste taak. De Braziliaan, die Dest hoog heeft zitten, zegt hem te allen tijde te ondersteunen en te helpen waar nodig.

"Ik zal proberen hem zoveel mogelijk te helpen", aldus Alves. "Ik geloof dat hij een geweldige speler is en alles heeft om een van de beste voetballers ter wereld te worden. Ik zal proberen om hem te laten begrijpen hoe het hier moet en we zullen hem helpen om zich aan te passen aan het team en de speelstijl." Dani Alves werd op aandragen van Xavi naar Barcelona gehaald om het 'goede gevoel in de groep te herstellen' en 'positieve energie toe te voegen'. Het is niet voor het eerst dat Alves zich positief uitlaat over Dest. "Hij heeft alles wat een back nodig heeft. Hij is een geweldige speler en geweldige spelers zijn altijd welkom bij Barcelona", sprak de rechtsback eerder bij Barça TV.

Het respect van Alves zal wederzijds zijn, daar Dest er tijdens zijn presentatie een jaar geleden al geen geheim van maakte de Braziliaan als zijn idool te zien. "Ik wil zijn zoals Dani Alves", zei de Amerikaan. Spaanse media grepen die woorden massaal aan en sierden er een dag later de voorpagina's mee. "De Amerikaan heeft het talent en de potentie om het gat eindelijk te dichten", luidde het oordeel van de Spaanse pers destijds. Ook tijdens het officiële persmoment werd veelvuldig de vergelijking gemaakt met Dani Alves. De international van Amerika riep vanwege zijn aanvallende intenties meteen herinneringen op aan de Braziliaan.

Verwacht wordt dat Dest dit weekend weer aansluit bij Barcelona. De verdediger kampte met rugklachten en moest daardoor het duel met Celta de Vigo (3-3) aan zicht voorbij laten gaan. Ook kwam hij niet in actie tijdens het WK-kwalificatieduels van de Verenigde Staten met Mexico (2-0 winst) en Jamaica (1-1). Hij is echter voldoende hersteld om zaterdagavond tegen Espanyol weer onderdeel uit te maken van de wedstrijdselectie van Barcelona. Xavi zit bij dat duel voor het eerst op de bank als trainer van de Catalaanse club.