Overheid vergoedt kosten van lege stadions in betaald voetbal

Vrijdag, 19 november 2021 om 19:01 • Dominic Mostert

De overheid roept een fonds in het leven om clubs te compenseren die de komende weken zonder publiek moeten voetballen, meldt de NOS. Er wordt 36 miljoen euro beschikbaar gesteld om de gevolgen van het verbod op publiek in de professionele sport in Nederland te vergoeden. Naar verwachting komt 25 tot 30 miljoen daarvan terecht in het betaald voetbal. Clubs kunnen hun gederfde inkomsten tot 4 december declareren bij het fonds.

Het demissonair kabinet kondigde vorige week vrijdag een aanscherping van de coronamaatregelen af, waaronder de bepaling dat er tot 4 december geen publiek welkom is in de stadions. Mocht die periode verlengd worden, dan kan de nieuwe constructie dienen als raamwerk voor de periode na 4 december. Dinsdag werd de interland tussen Nederland en Noorwegen (2-0) in De Kuip al zonder publiek gespeeld; de eerste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie sinds de afkondiging van de maatregelen staat voor de deur.

Vorig seizoen kwam de overheid de clubs tegemoet via de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)- en de TLV (Tegemoetkoming Vaste Lasten)-regelingen. In die periode maakte het betaald voetbal aanspraak op circa negentig miljoen euro. Omdat die regelingen per 1 oktober zijn opgeheven, moest een nieuwe constructie worden opgezet om de gevolgen voor de clubs te beperken.

Diverse clubs pleitten de afgelopen weken voor het stopzetten van de competities zolang er geen publiek aanwezig kan zijn. Uiteindelijk werd daar niet toe besloten door de KNVB. De clubs maakten zich zorgen om hun financiën: Feyenoord gaf bijvoorbeeld via een woordvoerder aan dat 'een wedstrijd zonder publiek bij ons al snel negen ton aan omzetverlies betekent'. "Het gaat knetterhard op deze manier."