Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen het oplaaiende supportersgeweld

Vrijdag, 19 november 2021 om 18:21 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:27

Het kabinet komt met nieuwe maatregelen om het oplaaiende supportersgeweld in te dammen. In alle stadions moeten 'geavanceerde camera’s' komen die vandalen kunnen herkennen, meldt het Algemeen Dagblad. Ook wordt een app in het leven geroepen waarmee hooligans die een stadionverbod en een meldplicht hebben, kunnen aantonen dat ze niet in de buurt van hun club zijn. De KNVB spreekt in een statement van aanvullende acties op 'tuchtrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk niveau'.

De nieuwe acties komen voort uit afspraken tussen demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), KNVB, clubdirecteuren, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie. Clubs, gemeenten en justitie gaan samen optrekken om zoveel mogelijk gemaakte schade te verhalen op de hooligans. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kosten voor schade in het stadion, aan straatmeubilair en politiebusjes. Verder wordt opnieuw voor elke wedstrijd een veiligheidsscreening gedaan door de club, de burgemeester, politie en OM. Die check 'raakte in het slop' nadat er door de coronamaatregelen lange tijd geen publiek welkom was.

Als gevolg van die check kan een wedstrijd zonder (uit)publiek worden gespeeld; ook kan de burgemeester de wedstrijd verbieden. Het idee voor de meldplichtapp bestaat al langer, maar raakte nooit verder gevorderd dan een testfase. In het begin van 2022 moet er een pilot komen met de nieuwe app. Om te voorkomen dat een telefoon niet door iemand anders wordt gebruikt, moet er gewerkt worden met vingerafdrukken of gezichtsherkenning. De 'geavanceerde camera's' moeten het makkelijker maken om onverlaten te identificeren. Het ministerie van Justitie en Veiligheid vindt de beelden nu soms te onduidelijk.

Een andere gemaakte afspraak is dat supporters die zich schuldig maken aan de zwaarste categorie in het voetbalgeweld, voortaan via het strafrecht worden aangepakt. "In stadions horen alleen de echte supporters en is geen ruimte voor misdragingen", zegt Grapperhaus. "Daarom is een gerichte aanpak met lik-op-stuk nodig van drie verschillende groepen die de boel verzieken: de raddraaiers met spreekkoren en die met bier gooien, een opkomende groep relschoppers met meer gewelddadige jongeren en de categorie die zich schuldig maakt aan zwaar crimineel gedrag, extreem geweld en bijvoorbeeld bedreiging van Feyenoord-bestuurder Mark Koevermans."

Bij personen die voor de derde keer een landelijk stadionverbod van twaalf maanden of langer krijgen opgelegd, wordt het stadionverbod omgezet in een levenslang stadionverbod, meldt de KNVB. De bond meldt op de eigen website twaalf aanvullende acties die worden genomen tegen de ongeregeldheden. Die zijn niet allemaal even concreet: er wordt bijvoorbeeld gesproken van 'een verscherpte wedstrijdvoorbereiding' en 'hogere maximumstraffen voor bedreigingen'. Overigens mogen er momenteel vanwege aangescherpte coronamaatregelen geen supporters aanwezig zijn bij wedstrijden in Nederland. De KNVB ziet niets in eerder geopperde plannen van puntenaftrek voor clubs of het leeg laten van het vak van bezoekers van de uitspelende club, want 'het uitgangspunt is en blijft zo veel mogelijk dat de goeden niet mogen lijden onder de kwaden'.